OPPO将全球首发高通集成5G芯片手机，支持SA与NSA

IT之家9月6日消息 高通在IFA 2019上公布多款骁龙全新5G移动平台，加速5G在全球的规模化商用。OPPO方面表示，OPPO将全球首发高通集成5G芯片手机。

高通全新5G移动平台是集成5G功能的系统级芯片，并支持所有主要地区的频段，该平台是高通首个5G集成式移动平台，基于7纳米工艺制程打造，同时支持独立（SA）和非独立（NSA）组网模式。

目前，OPPO与高通正加速该平台在2019年第四季度的商用部署并已取得显著进展。