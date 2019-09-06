OPPO将全球首发高通集成5G芯片手机，支持SA与NSA

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家9月6日消息 高通在IFA 2019上公布多款骁龙全新5G移动平台，加速5G在全球的规模化商用。OPPO方面表示，OPPO将全球首发高通集成5G芯片手机。
高通全新5G移动平台是集成5G功能的系统级芯片，并支持所有主要地区的频段，该平台是高通首个5G集成式移动平台，基于7纳米工艺制程打造，同时支持独立（SA）和非独立（NSA）组网模式。
目前，OPPO与高通正加速该平台在2019年第四季度的商用部署并已取得显著进展。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有