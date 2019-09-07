【视频】8分钟带你完全了解麒麟990 5G芯片

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IT之家9月6日消息 ，大家好，我是水水。北京时间下午16:30，华为在德国柏林的IFA展上，正式发布了麒麟990 5G版芯片。作为第一个完全集成了5G基带的移动处理芯片，麒麟990到底能在今年的手机市场掀起怎样的浪花呢？水水现在就带大家一起走进麒麟990发布会，最详细解读这颗完全体的5G移动芯片，还不赶紧点开下面的视频一探究竟：
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