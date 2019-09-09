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苹果发布会前，沃尔玛开售iPhone 11手机保护壳

2019-9-9 7:37:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月9日消息 苹果iPhone 11发布会将于北京时间9月11日凌晨1点开始。到目前为止，我们已经看到了太多关于iPhone 11新手机设计的泄露。在iPhone 11揭幕之前，我们也越来越多地听到运营商和零售商正在准备工作。

各种运营商、合作伙伴正在为苹果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max忙碌，包括9月13日周五预售，9月20日周五的正式发售活动。

一旦苹果iPhone 11正式发售，零售商也开始接收准备出售的相关配件。沃尔玛员工爆料，来自Incipio的iPhone 11保护壳配件正在抵达。

当然，这些保护壳有一个大的方形开口，可容纳新的矩形相机模型和三相机系统。

保护壳上标记为“新款iPhone 5.8英寸（2019）”和“新款iPhone 6.5英寸（2019）”。这些设备的最终名称可能是iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，但对于保护壳制作商来说，使用更多通用标签是一种常见的策略，直到真实名称被揭示出来。配件制造商在活动结束时开始打印新标签。

Incipio的iPhone 11保护壳售价为19美元。

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关键词：iPhone 11苹果发布会

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