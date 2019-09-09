商用牌照发放3个月，我们什么时候用上5G？

从6月初的5G发牌商用到现在已经过了3个月。虽然社会上有关5G的各种热议已经逐渐回复平常，但是有关5G的点点滴滴仍然备受大家关注。5G现在怎么样了？距离大家能够用上5G还有多久？类似这样的问题，实际上大家都很关注。

一、韩国的5G用户发展异常迅猛，暂时傲视全球

自今年4月3日规模商用5G以来，韩国的5G用户发展就一直在突飞猛进。就在我国宣布5G发牌之后的6月12日，韩国的5G用户就突破100万，2个月之后其5G用户就突破了200万户，到9月初其5G用户就突破了250万户。

作为最早开始商用5G的国家之一，美国运营商也在大力发展5G用户，但是速度远不及韩国。可以说，韩国一家的5G用户就已经超过了其他已经商用5G的国家发展的用户之和。虽然美国总统可以用政治大棒收拾华为，但是如果没有华为，美国的5G可能并不会轻轻松松实现。其他的跟随美国排挤华为的西方国家，也将会面临美国要面临的问题。

韩国的5G用户发展速度异常迅猛，远超4G商用初期的发展程度。为了获得5G用户，韩国运营商当然也下了血本。各种媒体早已对此进行过分析，那就是通过高额终端补贴来获取用户。至于用户的价值贡献有多大，目前暂未看到详细的分析。

二、距离放号，5G的网络建设力度还需要进一步加大

虽然5G的目标用户非常广泛，但是在SA（独立组网）真正全面成熟前，5G的用户将主要集中在人身上。“市场发展，网络先行”，对运营商来说，发展用户之前建设5G网络才是最基础的工作。

我国5G发牌商用初期，各个运营商都相继调高了2019年的建设规模，扩大了商用城市范围。以中国移动为例，2019年，将在全国建设超过5万个基站，在超过50个城市实现5G商用服务。为实现预期目标，中国移动不但调高了其年度资本开支总额，而且也上调了其5G资本资本到240亿元。

囿于各种客观条件限制，虽然中国联通和中国电信并未上调其5G建设资本开支，但是合作建设5G已经成为两者共同的选择。中国联通和中国电信的高层管理人员都对外宣布了合作建设5G的意向。至于这种选择是5G SA成熟之前的权宜之计，还是对应对5G天量投资而真正要实施的战略，目前还不得而知。

三、5G什么时候才能走进千家万户，这个节点值得期待

虽然三大运营商至今尚未公布其已经建成的5G基站数量，但是已经有App可以展示用户附近的5G基站情况。经过咨询运营商内部人士得知，现在App上展示的5G基站不但数量情况并不准确，而且覆盖也不连续，距离放号所需的连续覆盖和广域覆盖还有较大差距。即便有的5G基站已建成，但是考虑到并无业务加载，因此多数情况是不启用。

目前已经有网友贴出了中国联通的5G资费套餐，虽然有网友反映其价格较高（最低资费199元/月）、套餐内流量较少，不接地气，但是这实际上已经为行业发展用户提供了参考和借鉴。中国联通的5G套餐不管是内测阶段还是待推广阶段，在网络+终端+资费都已具备的情况下，放号已经不是问题。

虽然网络覆盖上还不具备充足的条件，但是这并不影响尝鲜用户先行先试。有媒体爆料称，中国电信将于9月份在北京率先推出5G新号段，不过中国电信相关负责人表示，他们也有注意到这个消息，但是目前还没有收到公司明确的通知。这种既不明确承认也不直接否认的回复，实际上具有非常大的可能性。毕竟下个月就是70周年大庆了。

四、大家注意，5G已有部分应用走进社会生活

虽然在5G商用初期，普通用户是主要的目标客户，但是在运营商眼中的5G重头戏并非2C市场，而是2B/2G市场。按照“4G改变生活，5G改变社会”的宣传语所描绘的景象，5G已经发挥其在社会上影响力了。

5G+4K超高清视频直播或许是大家最早接触到的5G应用。在年初，有关5G+4K的超高清视频直播就已经成为新闻热点，即便当时的5G还处在试商用阶段。5G发牌之后，以5G+4K为宣传点的各种直播早已成为标配。

囿于5G NSA网络架构的影响，5G商用初期的各种应用都将围绕“5G的增强型移动宽带”展开，无论是5G+AR，还是5G+VR。即便大家都清楚eMBB并不是5G的全部，但是以切片应用为代表的更广泛的5G应用需要SA成熟之后才能开始。

五、如果家里有矿，可以买个5G终端尝尝鲜

最近各种5G终端开始大量上市，而且成为各三星、华为、小米、OPPO、VIVO等手机厂商展示实力的终极代表。与上半年动辄上万元的价格不同，如今上市的5G终端已经低至4000元以内。

随着5G手机终端的不断推出，各种基于推广5G的营销将会大量出现，到时候的优惠后的综合价格肯定还更更低，到年底时，2000元左右的5G手机终端绝对值得期待。考虑到通信技术的演进属性，5G手机终端自然是向下兼容2-4G网络的。所以，如果家里有矿，现在完全可以入手一部5G手机，做个尝鲜的潮人。

六、规模商用5G，还需要更具体的政策支持

很多网友都有这样的感触，那就是5G虽热，但是并吃不到嘴里去。这其中既包括5G技术的成熟度、应用场景、变现模式等的方面的原因，也有因缺乏建设资金而造成的人为观望，特别是对建设基于NSA的5G基站，部分运营商并不是特别感冒。

相对于4G商用初期的大干快上，5G现在所处的窘境，绝对不是运营商自己造成的。营收负增长，行业利润下滑已经成为运营商的紧箍咒。面对尚不确定能否赚钱，以及何时才能回本的5G，在天量的5G建设投资面前，运营商的积极性当然会大打折扣。中国联通和中国电信增加5G基站建设数量，却没有响应地增加5G建设资金就是非常好的证明。

因为5G技术和频频等多方面原因限制，5G建设早已不是运营商自己的家事。如何没有政策方面的具体支持，靠运营商自己已经很难搞定5G建设。韩国的5G之所以能够短期内迅猛发展，这和韩国政府的大力支持是分不开的。

韩国政府制定了2018-2022年第一阶段的5G推动计划，主要包括两部分：一是税收减免，在2020年底前，企业采购5G网络设备（包括传输、交换、电源配套等设备）可享受高达3%的税收抵免，以促进全国5G网络的早期部署；二是政府总投资30万亿韩元以驱动5G产业新增长，包括10万亿韩元支持产业结构升级（2019-2021年）、超过1.2万亿韩元的KP Inno基金（2019-2022年）、超过3000亿韩元的智能工厂基金（2019-2021年）等。

我们国家虽然也推出不少有关5G的优惠政策，部分地方政府也出台一些具体的扶持办法，但是像韩国这样拿出真金白银实实在在政策支持的还不够多。虽然5G频频占有费有减免，虽然有传言深圳市政府加大了对5G基站的建设资金支持，但是面对5G建设和运营所需的资金，更好的支持政策应该快速跟进。比如，5G的电费能否享受优惠价格。

从现在的情况是，搞好5G靠运营商自己基本上是无解的，即便部分运营商还在不遗余力地加大对5G人财物投入。按照最高层的要求，监管层虽然已经发牌商用5G，但是距离5G像4G那样亲民地真正走进社会生活、走进大生产，还有不少距离。