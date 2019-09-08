工信部官网刊发重磅文件，运营商不能拖欠款项了！

近日，工信部官网发出：为了促进国家机关、事业单位和大型企业及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益，根据《中华人民共和国中小企业促进法》等法律，工业和信息化部起草了行政法规《及时支付中小企业款项管理办法（征求意见稿）》（下称《意见》）。

《意见》的第九条【付款期限】规定：国家机关、事业单位和大型企业从中小企业采购货物、工程、服务的，应当在30日内付款；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。合同约定将检验或者验收作为付款条件的，上述期限最长可以延长30日。基于合同性质确实需要更长时间以及法律、行政法规另有规定的除外。

且《意见》还对迟延支付作了明确规定：国家机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，从其约定，但不得低于中国人民银行同期同类贷款基准利率；未作约定的，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍支付利息。

迟延支付给中小企业造成的实际损失大于逾期利息的，中小企业有权要求国家机关、事业单位和大型企业赔偿实际损失。

此外，国家机关、事业单位不得以审计作为支付中小企业款项的条件，不得以主要负责人变更为由拒绝履行付款义务。对大型企业滥用市场优势地位，强迫中小企业接受不合理的付款期限或者迟延支付，最高要处10万元以上50万元以下罚款。

此《意见》实施后，对广大通信厂商而言，是不是普天同庆的好消息？

运营商拖欠款项已是家常便饭，特别是在通信工程以及运维领域，工程款回收是个大难题。

有工程施工单位大吐苦水：随着运营商市场的竞争越发激烈，通信工程难度加大，市场物价上涨，只有工程承包价格不涨。价格不涨就算了，3年前就已经完成的工程，现在还没有回收完款，公司总是说工程没有验收完，审计没有完成等各种借口拖欠工程款。

这一《意见》的实施，确实是有所成效的。有家园网友爆料：目前各省好像已经开始实施了，听说8月开始，大型厂家的回款压力突然增大。

据悉，下一步，国家将建立微型企业法律援助制度，并由国务院建立迟延支付中小企业款项投诉平台，受理相关投诉，各级人民政府也将按规定公布相关投诉程序和规则，并把支付中小企业款项情况纳入营商环境评价、中小企业发展环境评估指标及财政预算。

借用网友的一句话：年初，国务院开会说政府都不能拖欠，运营商更加没底气拖欠了。长远来看，营商环境改善将是大趋势。