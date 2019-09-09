5G前夜的苹果iPhone 11/Pro/Max，三摄相机将成最大特色

北京时间9月9日消息，本周三，2019款iPhone就将问世。尽管新iPhone的名称中可能会加入一个新数字，但是不要误会，今年只是苹果手机的又一个“S”年(小幅升级)。

周三凌晨1点，苹果公司将在乔布斯剧院揭开新一代iPhone系列手机的面纱。如果传闻属实，新iPhone将连续第三年采用相同的设计。苹果预计将发布三款新iPhone机型：iPhone 11、11 Max/11 Pro以及11R，取代上年的iPhone XS、XS Max以及XR。苹果可能还将更新其iPad、Mac产品线，发布新的AirPods、HomePod以及其他产品，公布其流媒体服务的上线时间和定价。

不过，新iPhone依旧是外界最为关注，也是为苹果贡献收入最多的产品。2019款iPhone很可能会配备更快的处理器，搭载最新的iOS操作系统，增加绿色、紫色等外观颜色，支持反向无线功能，在手机背面为AirPods进行充电(三星Galaxy S10已经支持)，改进人脸识别系统Face ID等。

相机成最大特色

知情人士称，今年的最大变化将是Pro机型背面将增加第三颗摄像头，R机型增加第二颗摄像头，改进暗光拍摄功能。果粉们很可能无法看到新iPhone会在设计或功能上迎来重大突破。

这些预料中的更新确实无法让华尔街感到欢欣鼓舞。一些分析师和投资者甚至预测，即将发布的iPhone将会令人厌烦。相比之下，苹果的对手们都在大幅升级其手机设计，例如三星Galaxy Note10几乎搭载了了真正的全面屏，一加的OnePlus 7 Pro采用了弹出式摄像头。

“在整体创新上，苹果正进一步落后于许多竞争对手，即便是在智能机行业整体失速的时代，”市场研究公司Technalysis分析师鲍勃·奥唐奈尔(Bob O'Donnell)表示，“这很难让人们对新iPhone感到激动。”

投资信托公司Synovus Trust聚焦科技的高级投资组合经理丹·摩根(Dan Morgan)认为，苹果现在正原地踏步，只是在维持住iPhone业务。苹果是Synovus Trust的最大持仓股之一。不过，他看好今年的iPhone会有足够的新功能推动这款非常成熟的产品的销售，“让列车运转下去”。

这种“将就”态度也凸显出了苹果自2007年发布首款iPhone以来所面临的挑战。iPhone为苹果贡献了半数以上的收入。苹果一方面要维系这款核心产品，另一方面又要降低对它的依赖，好不尴尬。

5G前的挣扎

如果消费者现在想购买一部能够使用几年的手机，他们很可能想购买一部5G手机。5G网络现在才刚刚开始部署，但是到明年年底前，5G网络将会普及。除了iPhone，主流Android手机应该将会在接下来几个月增加对5G的支持。

苹果也在开发5G版iPhone，但是进度落后于对手，主要是因为它与芯片供应商高通打了一场专利战。两家公司在4月份达成和解，为苹果未来再次在其iPhone中使用高通基带扫清了障碍。但是对于今年的iPhone来说，和解来得太晚，导致它们无法使用5G基带。

别指望iPhone 11外观有太大变化

天风国际证券知名分析师郭明錤发布报告称，明年三款新iPhone全部支持5G，设计上将迎来重大变化，屏幕尺寸分别为6.7英寸、5.4英寸以及6.1英寸，全部搭载OLED屏幕，还有中国特供版，只支持sub-6GHz频段。

市场研究公司Strategy Analytics分析师尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)认为，苹果现在正处于等待模式，在2020年迎接5G版iPhone引发的“下一波升级潮”。“在那之前，iPhone将继续挣扎，份额被三星和华为蚕食。”他表示。

可折叠屏版iPhone，有吗？

除了5G，三星和华为已经开发了可折叠屏版手机。他们的手机都遇到了各自的问题：三星为了修复Galaxy Fold的屏幕问题，将手机的上市时间推迟了5个月；华为的Mate X原本计划在今夏发售，但是现在也未推出。不过，可折叠屏版手机预计最终将成为常规手机，即便是TCL等低价手机制造商也在开发可折叠屏手机。

目前为止，苹果尚未展示任何可折叠屏产品，但很有可能正在实验室开发。苹果会在发布前完善商品，即便是它要比对手落后几个月甚至几年。不过，苹果在可折叠手机或5G手机上拖延太久会给对手机会定义手机未来的样子。

瑞银在5月份对全球8000名智能机用户所做的年度调查显示，苹果近期所做的iPhone升级，例如人脸识别技术，并未引发一些用户的共鸣。在这些用户看来，苹果的产品和过去几年相比缺少独特性，进取心不够。许多消费者的手机升级周期变长，并未被苹果吸引将手机升级到平均售价为949美元的新iPhone。

苹果需要在明年售出足够的iPhone，以避免重蹈去年9月iPhone XR和XS发布后销量令人失望的覆辙。手机销量的疲软迫使苹果在今年1月份首次下调了业绩展望预期，这尚属15多年来的首次。

手表和耳机成了苹果新增长动力

交易公司海纳国际集团称，苹果在今年年底前的新iPhone销量预计约为7000万部。比2014年创下的9800万部高位少了近30%。

对于苹果2019年iPhone销量的温和预期使得苹果开始展望2020年。明年，苹果将发布首批5G版iPhone。

后iPhone时代

苹果从iPhone向后iPhone时代的过渡将在接下来几周注入新动力。除了iPhone，苹果还将在本周发布第五代Apple Watch。分析师预计，新手表将配备新表壳，电池续航时间得到改善，通过一个完善的应用商店进一步脱离iPhone。它预计还会增加更多健康功能，包括睡眠追踪模式。

这些功能将使得苹果进一步深入健康领域。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)表示，健康领域将重新定义公司。2018年发布的第四代Apple Watch配备了电极和传感器，能够生成心电图，检测可能出现的危险失常情况。

Strategy Analytics称，健康功能已帮助苹果将最新一个季度的手表出货量增加到570万块，同比增加50%。本财年的前三个季度，智能手表销量带动苹果可穿戴和配件业务收入增加35%近180亿美元，其中也包括AirPods。

苹果还将正式上线为电视节目和游戏开发的订阅服务，后者在3月份宣布。分析师称，苹果最快将在本周宣布TV+和Arcade游戏服务的定价、上线时间。

Strategy Analytics的莫斯顿称，可穿戴产品和服务的结合将是苹果度过iPhone时代的关键。上一个手机巨头诺基亚也曾试图完成类似过渡，但是表现挣扎。