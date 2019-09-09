苹果macOS Catalina正式版将彻底放弃32位应用和游戏

IT之家9月9日消息 下一个重大macOS更新，苹果macOS Catalina将于2019年秋季正式推出。然而，苹果macOS Catalina也标志着一个时代的结束，因为它将取消对Mac上所有32位应用和游戏的支持。

正如游戏制作人Paolo Pedercini在Twitter上指出的那样，macOS Catalina基本上将“杀死”所有32位应用程序。在Unity 5.5或更低版本运行的大多数Unity游戏都将拒绝运行。

虽然这对于那些使用64位系统或者根本不关心32位应用的用户来说可能听起来不是太糟糕，但事实是macOS Catalina将消灭大量的应用程序和游戏，开发人员不能或不愿意更新到更加现代的系统。

这不仅包括《生化奇兵：无限》，《无主之地：前传》，《侠盗猎车手：圣安地列斯》，《传送门》等老游戏，还包括其他应用程序，比如Adobe的某些编辑应用程序。

正如Pedercini所指出的那样，macOS Catalina将阻止任何未经认证开发人员签名或公证的应用程序或游戏，这些开发人员必须每年支付100美元才能获得此特权。

在Pedercini引用的MacRumors原始文章中，据报道苹果正在转向仅64位系统，以便所有Mac都“正确优化”。正如MacRumors指出的那样，32位应用程序可以在64位系统上运行，但是可能会有点笨拙或严重、明显地消耗系统资源。

在相关新闻中，EA今年早些时候宣布他们将撤销对旧设备上的《模拟人生4》的支持，包括非Metal版macOS机器和32位PC操作系统。

默认情况下，所有支持运行Metal的macOS设备都是64位的，因此EA基本上放弃了所有32位系统设备支持。不过《模拟人生4：传统版》已经创建，将继续支持非Metal版版macOS设备和32位PC。