iPhone 11能否再回巅峰？苹果iPhone十二年经典发布瞬间速览

苹果今年秋季iPhone新品发布会已确定将于9月10日（北京时间9月11日凌晨1点）在苹果新总部Apple Park的乔布斯剧院举行，算上今年已经是苹果第三次在乔布斯剧院发布新iPhone。

自2007年乔布斯在Macworld上发布第一代iPhone至今，iPhone已经走过12个年头，共发布21款iPhone手机，历经乔布斯和库克两个时代，iPhone全球累计销量已突破15亿台，助力苹果市值破万亿美元，一度成为全球市值最高公司，超越当年不可一世的诺基亚所创造的辉煌，成就一个时代的传奇。

iPhone的出现也改变了当今全球智能手机的格局，无论是产品设计、体验以及系统生态等多维度都为行业树立了一个标杆。而在新品正式揭晓前，我们不妨来简单回顾下这些过往iPhone发布的经典瞬间，以及背后那些带给我们的美好回忆。

2007：重新定义智能手机的iPhone

2007年1月9日（美国当地时间，下同），乔布斯在Macworld上推出了第一代iPhone，尽管现在回过头看那一代iPhone无论配置还是体验都弱爆了，最高仅8GB存储甚至都不支持3G，但在当时无疑给智能手机行业抛下一枚重磅炸弹，从产品设计以及应用体验层面重新定义了智能手机，触屏手机也正是由iPhone的发布才逐渐成为主流。

2008：第一款支持3G的iPhone

2008年6月9日，苹果发布了第二代iPhone--iPhone3G，重点在初代iPhone的基础上新增对3G的支持，并且内置GPS模块，支持中文手写输入，存容量最大提升到16GB，增加了电池容量提升整体续航表现，但依然是200万像素镜头。

此外，在设计上整体机身由初代的一体式金属设计改为工程塑料，手感更加轻薄圆润。同时，机身配色方面首次加入了经典的白色。最终要的是，苹果还为iPhone3G引入了App store，这成为后来构建苹果生态系统的最核心一环。

2009：更加强悍的iPhone3Gs

2009年6月8日，在这一年的WWDC2009上，乔布斯带来了第三代iPhone产品--iPhone3Gs。作为iPhone3G的升级版，S代表了速度（Speed），包括更流畅的系统体验以及3G网络加载速度。

硬件体验方面，iPhone3Gs的CPU主频由440MHz升级到600MHz，运行内存升级到256MB，存储空间最大到32GB，后置镜头像素升级到300万像素，屏幕虽然显示效果没变，但外屏加入抗油污和指纹的涂层。

值得关注的是，当年苹果也跟联通进行合作，正式将iPhone带到国内市场，iPhone3Gs成为真正意义上第一款国内用户可以买到的iPhone手机。

2010：再一次改变世界的iPhone 4

2010年6月7日，乔布斯依旧是在当年的WWDC上发布最新款的iPhone--iPhone4，这款产品被外界普遍认为是最经典的iPhone，也是对整个手机行业格局影响最深的一款产品，同时还是乔布斯离世前最后一次站在舞台上发布的iPhone。

iPhone4无论是从产品设计还是体验方面都堪称那个时代的最佳，全新的视网膜屏幕、双面玻璃+金属中框设计带来的最轻薄机身厚度，苹果自研A系列处理器的首次亮相，全新升级的500万像素后置相机以及首次加入支持Facetime的30万像素前置镜头，改用更小型的microSIM卡。

iPhone4在很多方面的创新让其他各大厂商都开始争相模仿，双面玻璃+金属中框的一体式设计至今仍是大屏智能手机的核心设计理念，iPhone4无愧“再一次改变世界”的名号。

2011：库克首次登台发布iPhone4S

2011年10月3日，库克在美国加利福尼亚州举行的Let's talk iPhone的新品发布会上，正式发布运行着iOS5系统的新iPhone--iPhone 4S，这款产品作为iPhone4的升级款，产品方面延续了iPhone4的经典设计，同时作为库克继任苹果CEO之后首次登台展示的iPhone，注定意义非凡。

作为iPhone第五代产品，iPhone 4S在硬件和软件方面都有了很大的提升，尤其是全新Siri智能语音助手和iCloud云端服务的加入，让手机变得更加智能且实用。硬件方面，搭载苹果A5双核处理器，正面配有3.5英寸IPS玻璃硬屏，分辨率为960×640像素，背照式镜头像素提升至800万像素。经典的设计加上更出众的性能，iPhone 4S或许并不是最完美的产品，但却是很多人心中最完美的iPhone。

2012：首次升级大屏的iPhone5

2012年9月12日，苹果公司在美国旧金山芳草地艺术中心举行新品发布会，正式发布其新一代产品iPhone 5，作为乔布斯参与并详细指导的最后一款iPhone，iPhone 5在发布前便被外界给予了很高的期望，我们也确实在这款产品身上看到了乔布斯的印记，它有着更大的屏幕，同时也有着更轻薄的机身。

更重要的一点，2011年在iPhone4S发布之后几天，乔布斯突然离世，意味着苹果一个时代的结束，同时正式开启属于库克的苹果新篇章。另外，也开启苹果在每年9月初发布新iPhone的传统，一直延续到今。

新一代iPhone 5采用铝合金外壳与玻璃镶饰，机身厚度仅为7.6毫米，重仅112克，分别比苹果上代手机薄了18%和轻了20%。在当时，iPhone 5绝对可以称为最轻薄的手机，同时也是苹果首次推出支持LTE高速无线通信标准的手机，结合升级后4英寸1136×640像素的视网膜屏幕与A6处理器，优秀的显示效果与出色的配置让这款手机多年后依然被人们铭记，而16:9比例的设计至今依然被很多人奉为经典。

2013：更加精致多变的iPhone 5s/5c

2013年9月11日，苹果在美国加州总部库比蒂诺召开秋季新品发布会，发布了iPhone 5s/5c，两款新机的发布预示着iPhone 4S、iPhone 5等经典机型彻底离开历史的舞台，不过这样的消息在当时却并不是最引人关注的话题，这完全是因为一款新机--iPhone 5c的出现。

作为iPhone 5的升级版，iPhone 5s并没有太多值得人们称道的地方，中规中矩的小改款升级，在当时虽然依然收获了不少好评，但舆论的关注点显然都在iPhone 5c上，这款在发布前便被盛传为“廉价版”iPhone的产品，第一次让用户将高性价比与iPhone联系在了一起。

iPhone 5c各方面配置都与iPhone 5相同，设计上则继iPhone 3GS之后再度使用了聚碳酸酯作为外壳材质，并首次在iPhone产品中引入多种颜色，虽然这一系列并没有得到延续，但在iPhone的发展历程中，iPhone 5c绝对是话题点最多的产品之一。

2014：开启大屏时代的iPhone 6/6 Plus

2014年9月9日，被称为史上最受果粉期待的新品发布会。会上，苹果正式带来iPhone 6及iPhone 6 Plus，这是苹果首次尝试推出4英寸以上的手机，两款手机的问世代表了苹果正式进入大屏时代，苹果双旗舰的规则也由此而始。

4.7英寸iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus拥有比之前更快的新一代A8处理器，两者均搭载iOS 8系统，相比于升级的iSight摄像头，改进的LTE和Wi-Fi连接，新增的近距离通信的移动支付服务，两款手机最大的改变还是在于设计上，在很多人都在对旧iPhone的设计审美疲劳时，两款手机圆润的边角设计受到了多方的正面评价，显然这样的设计更符合当时人们的审美。

根据苹果公司记录，在刚刚开售的三天时间内，两款手机一共卖出了超过1000万部，这一战绩创造了新的记录，而放眼整个生命周期，iPhone 6和6 Plus共售出2.2亿部，名副其实的最畅销iPhone型号。时至今日，这一数据也依然没有被打破。

2015：进一步升级的iPhone 6s/6s Plus

2015年9月9日，美国苹果公司发布了iPhone 6s/6s Plus，从这一代产品开始苹果走向了“大”屏手机的路线，同时也开启了双旗舰产品策略，iPhone 6s/6s Plus屏幕采用高强度的Ion-X玻璃，分别采用4.7英寸与5.5英寸的屏幕尺寸，两款产品处理器均采用苹果A9处理器与嵌入式M9运动协处理器，CPU性能比A8提升70%，图形性能提升90%。

拍照方面，后置摄像头1200万像素，前置摄像头500万像素。摄像头对焦更加准确，CMOS为了降噪采用“深槽隔离”技术，支持4K视频摄录。数据连接方面，支持23个频段的LTE网络和2倍速度的Wi-Fi连接。此外，在iPhone 6s/6s Plus这一代产品中，加入了3D Touch功能。

2016：首次加入防水的iPhone7/7 Plus以及小而美的iPhone SE

2016年9月7日，苹果在美国旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂2016年苹果秋季新品发布会，会上发布苹果第10代手机--iPhone7/7 Plus。iPhone7/7 Plus在Home键有了全新的设计，添加了振动反馈。并且支持IP67防溅抗水防尘功能，前/后单摄像头，防抖功能，新增了速度更快的A10 Fusion处理器。取消了3.5mm耳机接口，推出新耳机Apple AirPods，采用W1芯片，有传感器，电池，都放在小小的耳机机身中。

iPhone 7 Plus的电池容量只有2900mAh，相比iPhone 6 Plus上的2915mAh在容量上还小那么一点点，却能建立在更强悍的A10 Fusion处理器上多提供超过一个小时的续航时间,iPhone 7 Plus使用双摄像头。iPhone7/7 Plus取消了16GB机型，最低存储容量为32GB，另外两个容量是128GB和256GB。

当然最让人印象深刻还有iPhone SE的发布，这是一款苹果试水小屏市场的产品，是iPhone SE基于iPhone 5s的升级版本，虽然缩水不少，但小屏手机的粉丝依然不在少数，iPhone SE搭载A9处理器，嵌入式M9运动协处理器，内置2GB运行内存，后置1200万像素摄像头，支持Live Photos、VoLTE、4K视频录制等功能。不过相比于iPhone 6s，iPhone SE并不支持3D Touch。

2017：面向未来的iPhone X以及iPhone 8/8Plus

2017年9月12日，苹果在新落成启用的新总部Apple Park里面的乔布斯剧院举行首场发布会，会上发布全新的iPhone X，其中“X”是罗马数字“10”的意思，代表着苹果向iPhone问世十周年致敬。

虽然2017年发布了三款iPhone，但是在回头看来iPhone X才是苹果想要推出的产品。iPhone X可以称得上是近年来iPhone最大的改变，完全取消Home键以及屏幕提升为全面屏，让iPhone X的整体外观看上去更一体化。由于没有实体Home键，Touch ID也被苹果摒弃，取而代之的是更强大更安全可靠的Face ID作为全新解锁方式。

作为十周年纪念版的iPhone X亮点满满——三面窄边框的异形全面屏设计、全新的手势滑动交互、3D结构光面部识别、双OIS光学防抖等等，正如其广告语所言：Hello，未来。

iPhone8/8Plus相当于iPhone 7/7 Plus的小幅升级版，改用玻璃面设计，支持无线充电，拥有苹果的A11处理器。虽然iPhone8系列两款机型的光芒显然被iPhoneX所覆盖，但这也是苹果首次在一场发布会上带来三款新iPhone，后续也沿袭了这个传统。

2018：最大屏的iPhone XS Max以及iPhone XS和多彩iPhone XR

2018年9月12日，苹果继续在苹果Apple Park总部的乔布斯剧院举行秋季新品发布会，带来全新iPhoneXS系列--iPhone XS/iPhone XS Max。iPhoneXs有5.8英寸OLED显示屏，分辨率达2436*1125，458ppi。另外一款是更大尺寸的iPhoneXs Max，配备了6.5英寸OLED显示屏，分辨率达2688*1242，458ppi。和前代产品iPhoneX一样，取消了Home按键，支持体验升级版的FaceID。

性能方面，iPhoneXs系列采用了A12仿生芯片，拥有7nm工艺制程，六核心CPU，其中2颗性能核心提升15%速度，4核心GPU，提升50%性能。后面搭载了1200万双摄，它们是大广角和长焦摄像头，光圈分别为f1.8和f2.4，支持SmartHDR。前置700万像素摄像头，f2.2光圈。续航能力iPhoneXs比iPhoneX还要长30分钟，iPhoneXs Max比iPhoneX续航长90分钟。

值得关注的是，苹果iPhone XS系列最终的售价也是创了新高，iPhone XS Max国行顶配版售价高达12799元，也只有苹果iPhone能够很自信地将手机卖到奢侈品的价格。

AR体验是2018年苹果iPhone新品一项重大提升，发布会上也表示，A12仿生芯片是AR应用最适合的平台。最后iPhone XS系列加入了无线充电功能。

iPhone XR也是苹果对新产品线探索的一个全新产品，为了区别价格档位的新产物。iPhone XR采用6.1英寸LCD屏幕，分辨率为1792x828，具备326PPi，苹果将这款屏幕命名为液体视网膜（LiquidRetina）屏。

不过相比iPhone XS，这款手机并不支持3D Touch，但是支持点击唤醒。iPhone XR搭载7nm工艺的A12仿生芯片，采用TrueDepth摄像头，支持Face ID功能背部采用1200万像素单摄像头，支持人像模式。