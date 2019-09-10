马云55岁就急流勇退，堪称聪明的行事方式

9月10日消息，据外媒报道，马云首先将电子商务引入了国内，并因此成为亿万富翁。但在电子商务正蓬勃发展的档口，他却选择了急流勇退。

马云宣布今天正式辞去阿里巴巴董事局执行主席职务。他正在阿里巴巴总部所在的杭州奥运场馆举行盛大庆祝活动，庆祝自己从此“无官一身轻”。

在20年间将阿里巴巴打造成价值4600亿美元的电商巨头后，马云现在正全身心投入慈善事业。他在2014年创立了马云基金会，并将比尔和梅林达·盖茨基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）作为他慈善事业的灵感来源。

《阿里巴巴：马云和他的102年梦想》》(Alibaba：The House That Jack Ma Built)一书作者邓肯·克拉克(Duncan Clark)说：“一段时间以来，马云总是在表达他对慈善、环境、女性赋权、教育和发展的兴趣。”

热心的老师

去年9月在阿里巴巴的一次活动中，马云表示：“在我70岁之前，我可以在其他领域做些事情，比如教育方面。”

马云早在2018年就宣布有意辞职。即使在离开阿里巴巴的高级管理层和董事局之后，预计他仍将以阿里巴巴合伙人制度(Alibaba Partnership)的永久合伙人，继续帮助塑造公司的未来。阿里巴巴合伙人是由36人组成的团体，可以提名大部分董事进入董事局。他还保留了公司6.22%的股份。

马云是中国最著名的企业家，拥有近400亿美元财富，是中国首富。但他以前是一名英语老师，经常谈到自己对教育的热情。马云选择正式卸任的日期是9月10日，当天正是中国的教师节，这其中可能具有某些特殊含义。

马云提到了他之前的职业生涯，帮助解释为何要离开其一手创立的公司。他在去年9月表示：“老师总是希望学生超越他们，所以对我和公司来说，负责任的事情就是让更年轻、更有才华的人担任领导角色。”

去年，马云在世界经济论坛上谈到了未来教育所面临的挑战，他警告说：“如果我们不改变教学方式，30年后我们将陷入困境。”

马云当时指出，目前以知识为基础的教学方法将“让我们的孩子陷入失败中”，因为他们永远无法与机器竞争。我们应该教孩子们“软技能”，比如独立思考、价值观和团队合作等。

2017年，马云基金会承诺在10年内投入4500万美元，帮助发现和培养中国农村未来的教学人才。

克拉克说，马云还将他的教学理念带到了中国以外的其他新兴市场。他称，这位科技大亨始终在“分享他在非洲等地的商业视角和经验”，他已经在非洲设立了1000万美元的创业奖金。马云还资助了野生动物保护项目，并与非洲国家领导人建立起良好关系。

支持女性

自2015年以来，马云和阿里巴巴每两年就会在中国举办一次关于女性和创业的会议。这些活动吸引了阿里安娜·赫芬顿(Arianna Huffington)和王薇薇(Vera Wang)等人，今年的会议还包括了蕾哈娜（Rihanna）的视频信息。

阿里巴巴新闻网站Alizila发布的一份报告称，马云在上个月的会议上表示：“自20年前阿里巴巴成立以来，女性一直扮演着不可或缺的角色。”

马云说，性别平等是21世纪最重要的问题之一，并指出“如果想让企业成功，任命足够多的女性领导人至关重要。”阿里巴巴的高级管理团队中有近半人是女性。

急流勇退

马云在相对年轻的时候就离开了阿里巴巴。他过去曾表示，他想比尔·盖茨(Bill Gates)更早退休，后者在2014年58岁时辞去了微软董事长一职。

马云还称，他有意在退休后从事慈善项目还有其他额外的好处，那就是更少引起外界的更多关注。克拉克说：“马云热衷于保护自己的遗产，他不会完全离开公司，急流勇退是一种聪明的行事方式。在慈善、教育和环境方面，他还有很大的空间可以腾飞。”