内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>耳机音频

微软神秘便携式音箱曝光

2019-9-10 22:05:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月10日消息 微软一直在为便携式音箱进行原型设计，看起来我们即将迎来最终产品。今天公布的一项新的微软专利展示了一款外观与Google Home Mini相似的便携式扬声器。

微软于2017年8月提交了一项便携式扬声器专利申请。该专利今天刚刚公开，该设备在尺寸和材料上与Google的Home Mini类似，该设备的一些发明人包括微软公司设计经理。

微软可能会选择在10月2日秋季硬件发布发布会推出这款便携式扬声器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有