微软神秘便携式音箱曝光

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IT之家9月10日消息 微软一直在为便携式音箱进行原型设计，看起来我们即将迎来最终产品。今天公布的一项新的微软专利展示了一款外观与Google Home Mini相似的便携式扬声器。
微软于2017年8月提交了一项便携式扬声器专利申请。该专利今天刚刚公开，该设备在尺寸和材料上与Google的Home Mini类似，该设备的一些发明人包括微软公司设计经理。
微软可能会选择在10月2日秋季硬件发布发布会推出这款便携式扬声器。
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