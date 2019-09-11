苹果iPhone 11 Pro/Max上手体验：真Pro旗舰，亚光玻璃手感好，拍照真快

9月11日消息，据外媒报道，苹果公司刚刚发布了最新旗舰智能手机iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，它们分别是去年iPhone XS和iPhone XS Max的升级版，但配备了新的摄像头系统，既升级了旧的传感器，又增加了第三个摄像头，即具有120度景深的超宽摄像头。

从外部看，这两款手机的观感略好于iPhone XS。它们的背面大部分经过亚光处理，这是我（测评员查姆·加滕贝格（Chaim Gartenberg））最喜欢的，有时候亚光玻璃可能比普通玻璃更光滑。苹果公司表示，这款玻璃更耐用，它是一整块玻璃切割的，就连摄像头的凸点上都没有接缝。

接下来，让我们来看看摄像头凸点，给人的第一印象就是很大。但是苹果在精心设计其镜片时，并没有故意试图隐藏背面的巨大方形。我不喜欢这种设计，但现在几乎所有人都在用，所以这肯定有其用意。

显然，苹果非常擅长凸显它在操作方面的优势，虽然我还没有机会真正测试这些摄像头，但我确实摆弄了会儿摄像头界面，它的确很棒。当你打开标准的“宽”变焦时，取景器会填满整个屏幕，所以你可以更容易地看到你所处的模式。如果你滑过宽镜头和远摄镜头，它会显示带有倍数和毫米级变焦能力的刻度盘。

不幸的是，我无法测试夜间模式，但摄像头打开的速度很快，拍摄速度更快。Pixel 4可能在照片质量上与苹果匹敌甚至击败苹果，但它在速度上可能无法与其相媲美。

苹果谈到了其A13仿生处理器，并称其是手机中速度最快的CPU和GPU。但对我来说，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max感觉与iPhone XS同样快。苹果在这方面遥遥领先，它可以不必再把重点仅仅放在关注速度上。具体地说，它也应专注于机器学习和电池续航时间，我非常希望iPhone 11 Pro比iPhone XS续航时间延长4个小时的承诺能够得到证实。

对我来说，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的屏幕与iPhone XS基本上没什么区别。即使它们给人感觉速度很快，但话又说回来，每部现代iPhone都是如此。它们应该能够在阳光下变得更亮，同时有助于延长电池续航。与摄像头凸点一样，更好的电池续航潜力比更高的亮度更让我兴奋。没有3D touch，但我并不感到遗憾。

总而言之，iPhone 11 Pro给我的感觉是，这又是一款出色、制作精良、令人印象深刻的iPhone。然而，关于Pro机型与普通iPhone 11相比有哪些优缺点，我还不能百分之百加以确定，但我将在未来的测评中继续验证。