2019谷歌开发者大会盘点：Android 10原生支持5G，Flutter 1.9推出

9月10日至11日，谷歌开发者大会在上海召开， Android 团队更新了最新产品 Android 10；TensorFlow 团队发布了TensorFlow 2.0；Flutter 推出了 Flutter 1.9；Web、Firebase、Wear OS 和 ARCore 团队也介绍了相关产品更新。

首先，在本届的谷歌开发者大会上，谷歌艺术与文化展示了谷歌科技与文化碰撞的最新实验项目，正式发布了“观妙中国” Android 应用，用户可以随时随地用手机欣赏高清艺术品和珍藏文物。

这都表明谷歌对开发者的重视和人工智能时代的勃勃野心。

推出Grow with Google成长计划

谷歌新任大中华区总裁陈俊廷宣布在中国推出“Grow with Google”成长计划。据了解，“Grow with Google成长计划”提供一系列免费的课程及学习工具。





例如，Udacity上帮助开发者掌握机器学习技术的TensorFlow课程，“Google Play成长之星”培训，“谷歌成长指南”微信小程序，和覆盖中国1000余所中小学、高职和本科院校的资助开源技术相关课程等。

Android 10：原生支持5G，更注重隐私

在本届谷歌开发者大会上，谷歌还解读了全新发布的 Android 10已正式发布，其中，最重要的两个主题分别是用户安全隐私与开发效率。





据介绍，用户安全隐私是 Android 10的开发重点之一，从平台的安全性改进，到以隐私为中心的新特性设计，开发团队可从多个维度发力，为用户提供安全保护。

值得一提的是，在 5G 网络方面，Android 10 原生提供5G平台支持。同时，谷歌对现有 API 进行了扩展，利用5G 技术开发者可以开发出更丰富的沉浸式 5G 体验应用。另外，在开发工具包上，Kotlin 已经成为 50% 专业开发者的选择。

机器学习平台TensorFlow迎来全面升级

在大会现场，谷歌高级软件工程师Anna Goldie介绍了谷歌的开源机器学习平台TensorFlow在中国的应用情况，并且宣布平台升级为TensorFlow 2.0 RC 版本。

据了解，TensorFlow 旗下拥有多个子产品，开发者可以根据不同需求，进行选择和应用。与此同时，TensorFlow Lite 可以全面部署到各个平台，包括 Android、iOS、Linux、MCU 等。只要使用 TensorFlow 并将模型转化到 TensorFlow Lite，就可以部署到各个平台。

Anna Goldie表示，针对端侧部署的难点（算力有限、内存有限、电量有限），TensorFlow Lite 主要在可用性、高性能和易优化上帮助企业克服这些问题。

发布Flutter 1.9：网页版和 Flutter 代码库合二为一

据介绍，Flutter是谷歌的UI工具包，可以帮助开发者以同一套代码开发移动、网页和桌面应用。





谷歌产品经理樊舟颖宣布了Flutter 1.9版本上线，这一版本支持更多的功能和语言，并大幅度改进了Flutter网页版。

在谷歌开发者大会现场，谷歌团队还带来了几款“进化”后的产品和工具：Firebase、Flutter、WearOS和ARCore。