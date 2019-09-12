苹果 iPhone 11 / Pro / Pro Max 京东明日20:00开卖：5499元起

IT之家9月12日消息 苹果 iPhone 11 / Pro / Pro Max 将于9月13日晚8点开启全款预购，有需求的小伙伴提前做好准备啊：点此购买。

iPhone 11是2019年中的低价iPhone，共有白、黑、绿、黄、紫、红六款颜色，前后双玻璃造型，中框为铝合金材质。其采用6.1寸 LCD Liquid Retina全面屏，分辨率1792 x 828，像素密度326ppi，同样支持DCI-P3色域。整机三围150.9*75.7*8.3mm，重量194g，整体尺寸大小较上代无明显变化。

配置参数上，iPhone 11采用全新A13 仿生芯片，性能较上代有所提升，续航方面相比iPhone XR的使用时间提升1个小时。相机方面，iPhone 11与iPhone 11 Pro系列的主副摄相同，1200万超广角摄像头+1200万像素广角摄像头，支持光学防抖，f/2.4与f/1.8光圈，在相机功能上支持人像光效、背景虚化与景深模式。前置摄像头全系提升为1200万像素，光圈f/2.2，人像模式多种光效与视频防抖功能，支持最大4K 60fps的拍摄。其他方面，新iPhone 全系支持双扬声器立体声外放，支持杜比全景声，双麦克风立体声录音。IP68级防水防尘。耐用性更上一层楼，双SIM卡插槽可实现双卡双待，另外还有WiFi6、千兆LTE，蓝牙5.0与NFC功能，2019年低价新iPhone。

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