路透社：苹果iPhone 11在中国、韩国、印度反响平平

9月12日消息，据路透社报道，尽管下调了售价，但苹果iPhone 11在中国、韩国、印度等亚洲地区还是反响平平。

苹果新发布的基础机型iPhone 11售价比前一代便宜了，搭载更快速的处理器，但缺少5G技术。该款手机让亚洲各国的消费者感到失望。在该地区，市场上已经有不少来自苹果竞争对手的高性价比的机型。

新发布的iPhone 11比去年的基本款XR便宜50美元，但在亚洲，社交媒体用户反应平平。亚洲市场主要由华为和三星电子主导。

苹果罕见地下调起售价，很可能是为了吸引中国买家。在中国，苹果已经有不少市场份额流失到华为等本土品牌。

尽管售价有所下降，但在亚洲市场，iPhone 11甚至两款搭载3个后置摄像头的高端机型预计都不会有什么出彩的表现。

韩国首尔券商Cape Investment & Securities分析师Park Sung-soon表示，“苹果的新手机毫无惊喜可言。唯一切实的改变是，他们给两款高端机型增加了一个后置摄像头。”

“不过，值得注意的是，苹果将iPhone 11的售价下调了50美元左右，这对该公司来说是非常罕见的举动。此举可能是为了管理和降低国际贸易局势带来的潜在风险。”

iPhone 11配有两个后置摄像头，起售价699美元，低于去年XR的749美元。昨天，苹果还将iPhone XR的价格下调了150美元。

较昂贵的iPhone 11 Pro配有三个摄像头，售价999美元起。屏幕更大的iPhone 11 Pro Max起售价1099美元。

一位用户在微博上表示，“既然我们还要等一年才能等到5G（iPhone），为什么不在周一就购买华为手机呢？”华为和其体量较小的竞争对手vivo已经在中国推出了5G手机，三星在韩国本土也已经开售5G手机。

在中国社交媒体上流传的一个恶搞视频中，苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)吹嘘iPhone的新功能，而华为消费业务集团首席执行官余承东(Richard Yu)则让他闭嘴，说华为几年前就有那些功能了。

韩国门户网站Naver.com的一名用户表示，“(苹果)刚刚增加了一个摄像头，并将其称为一项新功能，与此同时，它还是太过昂贵了。”

对于美国的消费者而言，苹果的发布会有一大亮点：类似Netflix的流媒体视频服务Apple TV+月费仅5美元。然而，该服务将无法在中国使用。

功能和价格

Counterpoint分析师尼尔·沙阿（Neil Shah）指出，尽管苹果下调了入门价格，但与中国本土竞争对手相比，其入门价格仍然很高。他还说，再加上缺乏5G功能，新iPhone对中国消费者来说“没什么吸引力”，而且它们的技术相对而言容易过时。他预测，苹果今年将在中国销售3000万至3500万部iPhone，明显低于2015年的6300万部。

市场研究公司Canalys的数据显示，今年第二季度苹果在中国市场的份额从上年同期的6.4%降至5.8%。另一家市场调研公司Strategy Analytics的数据显示，苹果在韩国的市场份额也有所下降，从12.5%降至11.2%。

苹果曾表示，印度市场对其增长至关重要。在印度，人们对新款iPhone的反应也很平淡。IDC印度研究主管纳夫肯德尔·辛格(Navkendar Singh)称，“我认为，消费者现在不会再去购买iPhone，因为新款机型实际上只是配备了更多的摄像头，这对他们来说没多大的吸引力。”

辛格说，在印度，那些更想拥有苹果品牌手机而不是最新款手机的消费者，现在可能会转而购买售价更低的iPhone XR。

尽管如此，一些分析人士表示，苹果决定降低新iPhone基础款的售价是一个积极的迹象。这是周三微博上讨论最多的话题之一。

美国财务研究与分析中心CFRA分析师安吉洛·奇诺（Angelo Zino）在一份研究报告中说道，“我们认为，iPhone 11的低价和以旧换新计划将有助于吸引用户升级手机，特别是在中国市场。Apple Arcade游戏订阅服务和Apple TV+流媒体视频服务则将有助于加速苹果服务业务的增长。”

新一代iPhone将于周五开始接受预订，9月20日开始发货。