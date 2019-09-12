小米：30W超级无线闪充是自研的方案

IT之家9月12日消息近日小米正式公布了超级无线闪充MI CHARGE TURBO——全球首款30W超级无线闪充。可实现20分钟无线充电50%，69分钟无线充满100%的4000mAh电池。

然而，有网友也对此技术产生了质疑，到底是供应商合作伙伴的现成方案还是小米自研的技术？对此，小米公司产品总监王腾今天下午在微博发文称，30W超级无线闪充是小米自研的领先方案，它包含了多项创新技术：

1、高效直充架构：电路架构设计、器件选型、保护设计等完全是小米自研。

2、Charge turbo 2.0技术：4: 1直充算法、充电策略、保护算法等均是小米自研。

3、无线充电私有协议：小米无线充私有协议流程、安全加密机制算法等均是小米自研。

4、小米无线双频传输协议：双频传输支持带内传输与带外传输，发射端芯片和通信芯片的协议流程、手机端AP和通信芯片协议流程、手机端AP和接收芯片的带外协议流程、手机端和发射端的通信芯片之间的协议流程，都是小米定义和研发。

5、大功率反向充电：BOOST+反向1: 2升压架构，反充保护策略均属于小米自研设计。

王腾表示，我们的供应商伏达和IDT按照小米的设计需求和电路架构为小米设计了一颗大功率无线充电芯片，进而实现了高达30W的无线充电功率和极高的转化效率。

以下是王腾回应全文：