美国科技巨头股价多数上涨：微软、亚马逊涨超1%，苹果跌0.23%

北京时间9月13日消息，受国际经贸关系最新发展以及欧洲央行宣布降息并重启QE等消息影响，星期四美股小幅收高，纳指上涨24.79点。截至收盘，道指涨45.41点，涨幅为0.17%，报收27182.45点；标普500指数涨8.64点，涨幅为0.29%，报收3009.57点；纳指涨24.79点，涨幅为0.30%，报收8194.47点。

美国主要科技巨头多数上涨，脸书跌0.54%，亚马逊涨1.13%，苹果跌0.23%，NetFlix涨0.2%，Alphabet涨1.15%，微软涨1.03%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌0.78%，爱奇艺涨2.02%，拼多多跌1.39%，微博跌1.69%，腾讯音乐涨0.37%，阿里巴巴涨1.22%，京东涨1.45%，趣头条涨0.23%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：如涵控股（涨47.37%），1药网（涨23.7%），搜房网（涨5.45%），乐信（涨5.36%），小赢科技（涨5.28%），搜狐（涨3.75%），易车网（涨3.62%），猎豹移动（涨3.46%），达内科技（涨3.2%），信而富（涨3.17%），虎牙（涨2.89%），中通（涨2.75%），瑞幸咖啡（涨2.44%），新东方（涨2.41%），正保教育（涨2.17%），聚美优品（涨1.91%），畅游（涨1.89%），百世（涨1.84%），迅雷（涨1.82%），中芯国际（涨1.8%），唯品会（涨1.47%），云米（涨1.23%），乐居（涨1.19%），好未来（涨1.13%），前程无忧（涨1.01%），500彩票网（涨0.78%），宝尊电商（涨0.71%），寺库（涨0.68%），汽车之家（涨0.64%），欢聚时代（涨0.62%），小牛电动（涨0.36%），简普科技（涨0.33%），优信（涨0.31%）。

与上一交易日持平的公司包括：途牛、流利说、UT斯达康。

下跌的公司包括：宜人贷（跌0.22%），哔哩哔哩（跌0.46%），人人公司（跌0.51%），搜狗（跌0.75%），无忧英语（跌0.95%），金融界（跌1.18%），斗鱼（跌1.88%），触宝（跌2.0%），兰亭集势（跌2.19%），华米（跌2.26%），拍拍贷（跌2.28%），蔚来（跌2.45%），凤凰新媒体（跌2.52%），陌陌（跌2.84%），新浪（跌3.32%），携程网（跌3.57%），品钛（跌3.6%），世纪互联（跌3.61%），趣店（跌4.42%），58同城（跌6.76%），泰克飞石（跌39.56%）。

根据向美国加州就业发展局提交的文件，蔚来将在公司位于圣何塞的部门裁减62名员工。这是蔚来今年在美国的第二轮裁员，今年5月，它裁减70名员工并关闭了位于旧金山的一个部门。据蔚来北美区公关总监乔安·亚马尼（JoAnn Yamani）称，新一轮裁员是“优化努力”的一部分。她还说，这轮裁员影响“所有部门”。蔚来在北美的业务主要是研发和工程技术。成立于2014年的蔚来，2018年年中开始在中国销售ES8电动SUV，截至去年底，销量超过1万辆。蔚来还于2018年9月登陆纽约股票交易所，并通过IPO融资10亿美元。但进入2019年，ES8销量开始下滑，7月份销量仅为164辆。车型更小、价格更低的ES6可能成为蔚来的救星。ES6从今年6月开始交付，蔚来称订单达到1.2万辆。但是，蔚来很有可能无法完成2019年销量达到4万辆的计划。蔚来把全球员工数量由近1万人裁减到8000人，并计划进一步裁减到7000人。今年早些时候，蔚来还放弃了在上海建设自家生产工厂的计划。

泰克飞石今天宣布，它已收到纳斯达克上市资格审查部门的退市决定书，称公司美国存托股将从纳斯达克股票交易所摘牌，原因是公司没有提交截至2018年12月31日的上一财年Form 20-F文件，违反了上市规则5250(c)(1)条款对上市公司提交文件的要求；另外，公司还没有及时披露一项投资，违犯了上市规则5250(b)(1)条款对上市公司披露信息的要求。退市决定书指出，除非泰克飞石对纳斯达克上市资格审查部门对公司美国存托股摘牌的决定提起上诉，否则公司美国存托股的交易将在9月17日股市开盘时停止，纳斯达克将向美国证券交易委员会提交Form 25-NSE文件，完成泰克飞石从纳斯达克股票交易所退市的过程。经过深思熟虑后，泰克飞石决定不对退市决定书提出上诉。从纳斯达克股票交易所退市后，如果获得美国金融产业监管局批准和受到做市商青睐，泰克飞石美国存托股可能通过场外交易市场交易。与纳斯达克股票交易所相比，场外交易市场交易频次低、交易量小，可能会对泰克飞石美国存托股的流动性和股价产生实质性不利影响。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Yelp（涨5.55%），Fibit（涨4.4%），Snap（涨3.0%），PayPal（涨2.96%），诺基亚（涨2.75%），Zynga（涨2.08%），AMD（涨1.51%），Slack（涨1.47%），爱立信（涨1.12%），Lyft（涨0.99%），动视暴雪（涨0.98%），eBay（涨0.98%），博通（涨0.86%），摩托罗拉系统（涨0.85%），SAP（涨0.79%），西部数据（涨0.62%），Pinterest（涨0.57%），Salesforce（涨0.43%），英特尔（涨0.42%），索尼（涨0.33%），Uber（涨0.21%），Adobe（涨0.09%），恩智浦（涨0.03%），IBM（涨0.01%），Altaba（涨0.01%）。

下跌的公司包括：英伟达（跌0.03%），美光科技（跌0.08%），Twitter（跌0.12%），思科（跌0.2%），VMware（跌0.25%），Box（跌0.34%），iRobot（跌0.36%），特斯拉（跌0.5%），赛门铁克（跌0.77%），艺电（跌0.78%），高通（跌1.03%），LendingClub（跌1.21%），黑莓（跌1.33%），惠普公司（跌1.63%），戴尔科技（跌2.08%），GoPro（跌2.36%），Spotify（跌2.61%），速汇金（跌3.76%），Groupon（跌3.99%），甲骨文（跌4.26%）。

Uber今天宣布发行的优先票据金额由7.5亿美元增长至12亿美元，利率为7.5%。Uber将在每年的3月15日和9月15日支付利息，2020年3月15日首次支付利息，年息为7.5%。Uber计划将这次发行优先票据的收益用于为收购Careem的交易融资。

谷歌与法国当局达成和解协议，将以近10亿欧元与后者和解4年前开启的一项漏税调查。这可能为其他大型科技公司“树立榜样”。法国税务机关一直在希望搞清楚，谷歌是否通过隐瞒在法国的部分业务而漏交税款。谷歌在一份声明中说，和解包括5亿欧元罚款和另外的4.65亿欧元税款。谷歌在大多数欧洲国家都基本上不交税，因为它把在欧洲的营收都计入爱尔兰分部。由于国际税法存在漏洞，谷歌此举也是“合法的”，它的销售合同都是由位于都柏林的员工签订的。谷歌律师安东尼·列维（Antonin Levy）在听证会上说，“和解协议使我们能一次性和解以往所有的纠纷。”2016年，法国财政部要求谷歌补交约16亿欧元税款，当时，法国财政部表态称不会与谷歌达成和解协议。法国预算部部长吉拉德·达曼宁（Gerald Darmanin）当地时间星期四在接受《费加罗报》采访时说，与谷歌的和解开创了法律先例，与另外数家公司的谈判正在进行中。但他没有披露这些公司的名字。法国曾大力推动覆盖整个欧盟成员国的数字税，但遭到爱尔兰、丹麦、瑞典和芬兰的极力反对。谷歌表示，“我们坚信，协调的国际税收体系改革，是为跨国公司提供一个明晰框架的最佳途径。”