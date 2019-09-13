苹果更新App Store审查指南：限制儿童应用第三方广告

北京时间9月13日凌晨消息，苹果公司周四更新了App Store应用商店审查指南，对儿童应用的第三方广告和分析原则进行了更改。

此外，苹果公司还为应用何时需要使用“以苹果账号登录”（Sign in with Apple）功能推出了额外标准。

儿童应用

更新后的指南规定，在有限的情况下，可以允许在儿童应用中进行第三方分析，前提是这些服务不收集或传输任何有关儿童的身份信息，如姓名、出生日期、电子邮件地址、位置或唯一设备标识符等。

苹果公司表示，还可以在有限的情况下允许第三方广告，前提是这些服务有公开记录的儿童应用实践和政策，包括对广告创意是否适合儿童观看的人工审查等。

根据此前的审查指南，儿童应用中不允许有任何第三方广告或分析，但多名儿童应用开发者都担心这会损害其商业模式，从而促使苹果公司推迟了这项要求，并做出了周四宣布的改变。

此外，App Store应用商店儿童类别中的应用或那些收集、传输或有能力共享未成年人个人信息的应用必须包含隐私政策，并且必须遵守所有适用的儿童隐私法规，如美国的“儿童在线隐私保护法案”（Children’s Online Privacy Protection Act）等。

苹果公司表示，新提交的儿童应用必须马上遵循更新后的指南，而现有应用则必须在2020年3月3日之前做到完全合规。

“在接近实施新规之际，我们花了更多时间与开发者、分析公司和广告公司沟通。”苹果公司营销和App Store应用商店负责人菲尔·席勒（Phil Schiller）说道。“其中一些人很有前瞻性，他们有很好的想法，并正试图成为这个领域中的领导者。”

“以苹果账号登录”标准

与此同时，正如苹果公司之前宣布的那样，对于专门使用第三方或社交登录服务（如Facebook、谷歌、Twitter、LinkedIn或亚马逊等）在应用中设置或验证用户主要帐户的应用而言，必须向用户提供“以苹果账号登录”服务的选项。

但苹果公司现已澄清，如果满足以下条件，则不需要使用“以苹果账号登录”功能：

• 应用仅使用开发者公司自己的账号设置和登录系统；

• 应用归类为教育、企业或商业应用，要求用户使用现有的教育或企业账号登录；

• 应用使用政府或行业支持的公民身份识别系统或电子ID对用户进行身份验证；

• 应用是特定第三方服务的客户端，用户需要直接登录其电子邮件、社交媒体或其他第三方账号才能访问内容。

从周四开始，凡是新提交到App Store的应用必须遵循上述“以苹果账号登录”指导原则，现有应用则必须在2020年4月之前跟进。