中秋节华为余承东晒出奋斗者有机月饼，还不忘预热Mate 30新机：激活巨大能量

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IT之家9月13日消息 今天是中秋节，华为消费者业务CEO 余承东在微博晒出了奋斗者有机月饼，表示“今天中秋节，祝大家中秋快乐，阖家团圆，同时也晒晒我们的月饼”。
不过我们只能看到外包装，上面写着“让青春的火花，点燃无愧无悔的人生”，月饼的真身其实没有看到。
不过IT之家在网络上发现了另外一款华为联名推出的奋斗者有机月饼，售价356元。
另外今天上午，余承东不忘再次发布华为Mate 30系列手机的预热，一触即发，激活巨大能量！
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