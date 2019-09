IT之家9月13日消息 迪士尼为了《星球大战:天行者崛起》的宣传已经推出了很多联名产品,比如联名的地雷形可口可乐、联名美联航飞机、联名乐高、联名雷蛇键鼠……在影片上映前,迪士尼又与阿迪达斯联动,推出了全新的X翼战机Ultra Boost跑鞋。

X翼战机主题“Ultra Boost”跑鞋看上去非常符合跑鞋的幻想,把X翼战机穿在脚上,健步如飞。鞋跟上印有“THE FORCE WILL BE WITH YOU ALWAYS”(原力始终与你同在),而采用的鞋型是Ultra Boost S&L,舒适性一般。

如果你非常喜欢星球大战主题的跑鞋,或许可以关注一下阿迪达斯2010年推出的这款X翼战机主题Samba球鞋。

▲阿迪达斯2010年推出的这款X翼战机主题Samba球鞋