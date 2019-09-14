分析师：苹果新款iPhone 11/Pro/Max定价过高而且有些落伍

北京时间9月14日凌晨消息，市场分析师尤里察·奥杜伊莫维奇表示苹果的新款iPhone定价过高，而且落伍了，你要为一款表现逊于安卓竞争对手的设备支付更多溢价。

越过漫长的等待，苹果周二推出的2019新款iPhone 11系列产品现在已经开始预订了。

然而，令人遗憾的是，最新的阵容没有带来任何新的东西。与之前的设备一样，iPhone 11所宣传的亮点对于安卓手机阵营来说已经不足为奇。

尤里察表示，将安卓智能手机和苹果最新旗舰智能手机进行对比，就会发现前者也比后者性价比高得多。

新款iPhone 11与安卓旗舰比较

（1）全面屏解决方案

新款iPhone有三种机型：iPhone 11（起售价699美元）、iPhone 11 Pro（起售价999美元）和iPhone 11 Pro Max（起售价1099美元）。它们看起来像是对应着更老的iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max型号，甚至连遮挡部分屏幕的恼人刘海也被克隆出来了（刘海内装有摄像头、扬声器和人脸识别技术）。

安卓智能机品牌也提出了解决方案：三星Galaxy S10系列（749美元至999美元）在屏幕上挖孔。一加7 Pro（699美元至749美元）则保留完全的全面屏，该设备的前置摄像头被塞进手机内部，不占用屏幕空间。当你需要使用它时，它就会自动弹出。漂亮极了！

（2）摄像头对比

根据苹果官方介绍，iPhone Pro搭载的后置三摄像头分别为1200万主摄像头、1200万超广角摄像头与1200万像素长焦摄像头。摄像头似乎是iPhone多年来最大的一次升级。在这方面，苹果也显然来晚了。虽然很棒，但它们并不比一些现有的安卓手机更好。

据苹果公司称，iPhone 11 Pro的长焦镜头能够进行四倍光学变焦。不错，但华为P30 Pro（746- 790美元）的长焦镜头可以实现5倍的光学变焦，10倍混合变焦，以及50倍数码变焦。P30 Pro还有一个3200万像素的前置自拍摄像头，比iPhone 11的1200万像素摄像头捕捉的细节更多。

iPhone的夜间拍摄效果很好，但如果你想要一部夜间模式更好的手机，只要看看谷歌Pixel 3（499- 699美元）就行了。专利技术确保每一个夜晚拍摄出来的细节和颜色的清晰度无与伦比。

（3）快速充电

iPhone的充电速度（18瓦）低于三星Galaxy S10的20W或可选的45W充电器。三星的旗舰产品在无线充电方面也更快，提供15W的电量，而苹果只有7.5W。

（4）购买iPhone 11系列，却没有得到的功能，比如：

没有3.5毫米耳机接口；

没有扩展槽（三星Galaxy S10可以扩展到512G）；

60赫兹的屏幕（一加7 Pro有一块90赫兹的屏幕，其他安卓手机可能也会效仿这一趋势）；

没有无线反向充电功能，所以你无法像使用华为P30 Pro、三星Galaxy Note 10等手机那样给朋友的手机充电；

苹果（Apple）下调了产品线中最便宜手机的价格，但你仍需支付溢价。

尽管如此，尤里察表示，需要明确的一件事是，iPhone 11系列的智能手机阵容并不差。远非如此，它们是时尚优雅的手机，用户会觉得很享受。我敢打赌最便宜的型号iPhone 11，会卖得很好。

iPhone 11缺乏创新

然而，苹果已经今非昔比。如果公司想要重新获得曾经拥有的创新领袖的头衔，它需要开始注意竞争，致力于它开发特定功能和领先性，而不是跟随潮流。在这一点上，目前对苹果来说，创新仅仅意味着改进和重复真正的行业创新者——安卓手机制造商——多年前所做的事情。要么这样做，要么降低价格，在别处寻找利润（服务订阅）。看起来苹果公司可能会选择后者。

数据和分析公司GlobalData的首席分析师Lynnette Luna在一篇文章中指出，“新iPhone系列产品的问题在于消费者是否会找到足够的价值来升级到新手机，或者等到2020年苹果预计将推出5G智能手机。iPhone 11系列的主要卖点是更好的相机功能。”

尤里察认为，尽管苹果已经降价，但仍然不够。你根本买不到尖端设备，而这正是苹果今年最大的缺陷。

因高盛大幅下调苹果预期，且美众议院要求包括亚马逊、苹果在内的几大科技巨头提供反垄断调查相关文件，截至周五美股收盘，苹果股价收跌1.94%，报218.75美元，最新市值9886亿，再次跌破万亿美元。