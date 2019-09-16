苹果自动驾驶项目“泰坦”获两项新专利

9月16日消息，近日，据外媒报道，美国专利商标局授予了苹果泰坦项目两项新的专利，分别涉及汽车稳定控制系统和自适应定位车门。前者旨在解决在不平坦道路上的自动驾驶行车问题，而后者主要研究如何将滑动车门应用在车辆上。

据了解，汽车稳定控制系统主要通过测量方向盘角度来确定转向方向。对于影响车辆加速、制动或转弯的驾驶场景，该系统能够提供必要的安全保障。

自适应定位车门则能让自动驾驶汽车车门根据周围环境情况进行自我调整，灵活开启，避免与其他车辆碰撞，方便乘客上下车。