墨迹天气：完善用户隐私协议，已通过App安全认证审核

9月17日下午消息，针对之前的隐私问题，墨迹天气相关负责人表示，墨迹天气最新版本已根据国家标准完善了用户隐私协议，并且已初步通过国家的App安全认证初步审核。

日前，在多部门共同主办的“2019年网络安全专题发布会”上，金山词霸、分期宝等多个App被检测出“存在侵犯隐私行为或超范围采集隐私”而被点名批评。

墨迹天气相关负责人表示，墨迹天气最新版本已根据国家标准完善了用户隐私协议，明确获取数据的范围及用途。墨迹天气一直高度重视用户信息安全的保护，严格审查对用户个人信息的收集、传输、存储和处理等，努力保障用户的个人信息安全，做互联网健康、有序发展的建设者和推动者。

另据消息称，墨迹天气此前根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国认证认可条例》进行内部整改，并且已初步通过国家的App安全认证初步审核（App安全认证范围包括权限申请规范、获取数据范围规范、用户隐私协议规范、公司个人信息管理制度）。

今年1月下旬，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局决定自2019年1月至12月，在全国范围组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理。针对当前App强制授权、过度索权、超范围收集个人信息、违法违规使用个人信息等数据安全问题，中央网信办起草了《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等系列制度文件，已公开征求意见。