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比尔·盖茨今年捐赠超350亿美元，净资产仍大幅增长

2019-9-18 8:11:45来源：新浪科技作者：张帆责编：懒猫评论：

北京时间9月18日早间消息，尽管向公益机构捐赠了超过350亿美元，但微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）今年的净资产仍增加了160亿美元。这使得他的财富总额达到1060亿美元，排名世界第二，仅次于亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。

盖茨周二对彭博电视台表示：“在投资方面我们没有采取防御性姿态，即主要持有现金或类似工具。我们的投资策略是股票占60%以上。”

对盖茨这样的富豪来说，拿出600亿美元投资股票或指数基金是激进的投资策略。根据Campden Wealth的一份报告，2018年北美地区家族基金的资产组合中平均有约32%资产是股票。

一般来说，投资者可能会在资产类别上更趋向于多元化，包括投资政府债券和房地产。不过盖茨表示，他“看好”美国和全球企业。“你可以说收益率不会很高，但对所有资产类别来说都是如此。例如10年期国债的收益率远低于2%。有理由认为，未来10年的绝对回报率将低于过去几十年的水平。”

美国目前正处于长达10年的经济增长中，这是历史上最长的一次。

盖茨的公益活动主要通过比尔和梅琳达盖茨基金会去完成。该基金会致力于解决全球卫生和教育方面的不平等、气候危机和饥饿问题。在美国国内，该基金会希望确保所有学生都能从高中毕业。

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