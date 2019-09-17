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微软宣布四项重大活动，Build 2020开发者大会5月19日西雅图举办

2019-9-17 11:35:05来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月17日消息 让所有人感到惊讶的是，微软今天宣布了将于2020年组织的重大活动的时间表。微软Build年度开发者大会将于2020年5月19日至21日举行。而微软Inspire合作伙伴会议将于2020年7月20日至24日举行。微软商业应用峰会将于2020年4月20日至21日举行。

  • Microsoft Ignite - 适用于IT专业人员、决策者、实施者、架构师、开发人员和数据专业人员。此活动提供了探索最新工具，接受深入技术培训并获得Microsoft专家解答具体问题的机会。超过26000名参与者加入学习、联系和探索微软所提供的东西，这是现实与想象力相结合的地方。将在2019年11月4日至8日佛罗里达州奥兰多举办。

  • Microsoft Build - 领先的架构师、开发人员、初创企业和学生开发人员聚集在一起，专注于最新的技术趋势并为未来进行创新。微软维护“由开发人员和开发人员制作”理念，同时邀请下一代开发人员参与学生区活动。将在2020年5月19日至21日于华盛顿州西雅图市举行。

  • Microsoft 商业应用程序峰会- 每年都有机会将Microsoft客户和合作伙伴社区聚集在一起，其中包括高级用户、业务分析师、传播者、实施者和技术架构师。此活动提供了一个论坛，以了解Microsoft端到端Dynamics 365和Power Platform平台如何创建和扩展解决方案来推动业务成功。该活动将在2020年4月20日至21日于加利福尼亚州阿纳海姆举办。

  • 微软Inspire - 微软合作伙伴生态大会成为在微软财政年度结束时聚集并庆的地方。微软合作伙伴生态系统在全球拥有数十万合作伙伴，比以往任何时候都更强大、更团结。邀请您详细了解Microsoft领导者如何支持我们的合作伙伴，以及合作伙伴如何利用未来的机遇。我们共同制定微软销售启动活动，以建立共享的合作伙伴关系理念。该活动将在2020年7月20日至24日于拉斯维加斯内华达州举行。

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关键词：微软Build

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