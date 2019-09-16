微软意外发布Windows 10补丁KB4516421，修复麦克风Bug问题

IT之家9月16日消息 微软最近在周二发布了针对Windows 10版本1903的累积更新KB4515384，修复了导致Cortana进程消耗超过30-40%CPU占用率的问题。

当该补丁在周二发布时，微软表示没有任何已知问题，结果微软已经承认Windows 10 KB4515384（Build 18362.356）至少存在三个关键性Bug问题。

看起来2019年9月累积更新或之前的累积更新也损坏了USB Audio 2.0麦克风多通道技术。微软指出，其可能会阻止用户访问录音机和类似应用程序中的USB Audio 2.0多声道麦克风。

微软发布了Windows 10 KB4516421新补丁来解决这个问题。如果发现你的设备受此问题影响，微软将自动从Windows Update下载并安装此修补程序。

更新内容：

解决了一些客户可能无法在录音机和类似应用程序中使用USB Audio 2.0多声道麦克风的问题。

微软已经开始推出Windows 10补丁KB4516421，你无法在PC上强制安装此更新。KB4516421仅通过Windows Update为消费者推送，和Windows Server Update Services（WSUS）服务提供给企业。