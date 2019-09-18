报告确认：美版iPhone 11/Pro/Max 依旧搭载英特尔基带

IT之家9月18日消息 据PCMAG消息，现场测试的屏幕菜单选项显示，美国版本的iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max仍然使用的是英特尔基带。至于中国地区的iPhone 11系列基带型号，PCMAG并没有测试，不出意外的话，也是英特尔基带。

PCMAG指出，在现场测试中，有一个有趣的现象。从测试界面来看，搭载英特尔基带的iPhone与搭载高通基带的iPhone的菜单选项不同，PCMAG称从iPhone 6到iPhone XR都保持着这样的现象——基带不同，iPhone的测试界面菜单选项不同。

▲搭载英特尔基带的iPhone测试界面菜单选项

▲搭载高通基带的iPhone测试界面菜单选项

PCMAG指出，尽管苹果没有明确给出iPhone 11系列使用的基带型号，但是苹果对iPhone 11手机网络性能的描述与英特尔XMM 7660基带的产品描述基本一致，不难看出iPhone 11系列搭载的基带就是XMM 7660。据了解，XMM 7660是英特尔将基带业务卖给苹果之前的最后一款4G基带。

值得注意的是，英特尔在2017年还发布了首款5G基带XMM 8060，不过直到英特尔将基带业务出售，也没有见到这款基带产品的商用。