内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

报告确认：美版iPhone 11/Pro/Max 依旧搭载英特尔基带

2019-9-18 9:04:38来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月18日消息 据PCMAG消息，现场测试的屏幕菜单选项显示，美国版本的iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max仍然使用的是英特尔基带。至于中国地区的iPhone 11系列基带型号，PCMAG并没有测试，不出意外的话，也是英特尔基带。

PCMAG指出，在现场测试中，有一个有趣的现象。从测试界面来看，搭载英特尔基带的iPhone与搭载高通基带的iPhone的菜单选项不同，PCMAG称从iPhone 6到iPhone XR都保持着这样的现象——基带不同，iPhone的测试界面菜单选项不同。

▲搭载英特尔基带的iPhone测试界面菜单选项

▲搭载高通基带的iPhone测试界面菜单选项

PCMAG指出，尽管苹果没有明确给出iPhone 11系列使用的基带型号，但是苹果对iPhone 11手机网络性能的描述与英特尔XMM 7660基带的产品描述基本一致，不难看出iPhone 11系列搭载的基带就是XMM 7660。据了解，XMM 7660是英特尔将基带业务卖给苹果之前的最后一款4G基带。

值得注意的是，英特尔在2017年还发布了首款5G基带XMM 8060，不过直到英特尔将基带业务出售，也没有见到这款基带产品的商用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11 Pro Max基带英特尔

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有