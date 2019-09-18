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苹果iPhone 11要用上18W PD快充，官网充电器加连接线售价388元

2019-9-18 15:29:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月18日消息 苹果在9月11日的2019秋季发布会上，推出了iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款手机新品。终于带来了18W快充的升级，不过随机配置18W快充和充电线仅限iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，iPhone 11依然默认配置5V1A充电。

▲iPhone 11

苹果称，iPhone 11 Pro比上一代的iPhone XS续航最高增加4小时，iPhone 11 Pro Max比上代iPhone XS Max续航最高增加5个小时。同时，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max标配18W PD快充充电器，苹果称快速充电约30分钟电量最高可充至50%。

苹果iPhone 11虽然也支持快速充电，但苹果官网介绍页面称18W充电器需单独购买。另外需要注意的是，官网上线了18W USB-C 电源适配器售价243元，而原先的iPhone 11 USB-A转闪电线也需要更换到USB-C 转闪电连接线，1米长度版售价145元。

iPhone 11要想用上18W快充，如果在苹果官网购买配件，需要额外花费至少388元。

售价方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

值得一提的是，今年，iPhone 11系列新品将于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。

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关键词：iPhone 11快充

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