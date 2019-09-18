外媒：iPhone 11正式终结了“两年换机定律”

凤凰网科技讯 北京时间9月18日消息，各大媒体对于iPhone 11的评测文章昨天纷纷出炉。财经新闻网站MarketWatch刊文称，尽管苹果新手机的相机和电池续航时间备受好评，但是评测人士普遍推荐消费者继续使用旧款手机。iPhone 11宣告了手机行业的两年升级周期正式作古。

以下是文章全文：

苹果公司在上周发布的新iPhone机型拥有出色的相机和电池续航时间，但是关键问题依旧是：这些改进是否值得消费者升级他们的手机呢？

周二出炉的首批iPhone 11评测文章显示，这是一个复杂的问题。评测人士称，要是和2014年发布的iPhone 6等手机相比，iPhone 11的功能显著增强，但是和最近这两年发布的手机相比，iPhone 11的改进很可能太少不足以令消费者升级到更新机型。

《纽约时报》消费技术撰稿人布赖恩·X·陈(Brian X. Chen)指出，iPhone 11突显出一个事实：此前的手机升级定律——每两年换一部新手机——已经不再适用。

“如果你现在的手机已经至少使用5年了，你肯定应该升级，”他写道，“和2014年推出的手机相比，iPhone 11全都实现了显著升级。但是对于购买了2015年或以后发布的手机的其他人来说，不要着急购买。相反，你还能从当前使用的优质手机中榨取更多价值。”

iPhone 11的起售价为699美元，iPhone 11 Pro为999美元，iPhone 11 Pro Max为1099美元。

《华尔街日报》科技专栏作家乔安娜·斯特恩(Joanna Stern)表示，她认为iPhone X用户会陷入两难，该手机在两年前发布。“你已经拥有了最为时髦的手机设计，但是却在电池续航时间、Face ID以及相机功能上处于落后。然而，如果你想今年就升级，那么你可能就会错过苹果明年的大更新，没法使用5G和其他先进技术。”

她建议，如果“你还能忍受现在的手机”，那么就再使用一年，或者购买入门级的iPhone 11。尽管基础版iPhone 11缺少iPhone X的OLED屏幕和长焦镜头，但是可以让消费者节省一笔钱购买明年的5G版iPhone。

不过，苹果在今年的iPhone更新中选择专注的相机得到了评测人士的很高评价。“iPhone 11 Pro的相机和XS相比实现了巨大飞跃，在大多数并排比较中打败了三星的Galaxy Note 10 Plus和谷歌的Pixel。”科技博客The Verge的评测记者尼拉尔·帕特伊(Nilay Patel)表示，“事实上，我认为iPhone 11 Pro是现在市面上最好的智能机相机。”

帕特伊还称赞了iPhone 11 Pro的扬声器，认为它“真的很响亮，音质听起来比以往都要好”。

今年的三款新iPhone 11机型全部配备了苹果新推出的超广角镜头。科技博客TechCrunch评测记者马修·帕萨雷诺(Matthew Panzarino)对这个新镜头赞赏有加。“在我测试超广角镜头时，它的表现极为出色，尤其是在明亮环境下，”他在评测文章中写道，“非常适合拍摄家庭特写照，广视角下的人像能够突出动态和远景，真的开创了此前iPhone上所不具备的拍摄可能性。”

《华尔街日报》的斯特恩似乎对三款新手机的续航时间特别满意。她认为，苹果对于升级后的相机、玻璃以及颜色的讨论多半只是“障眼法”，但电池的升级货真价值。

“iPhone 11手机家族承诺了一项我们许多人想要一辈子的功能：手机虽然有些重，有些厚，但是在我们十分需要时它能够派上用场，”斯特恩称，“是的，就是更长的电池续航时间。”

iPhone 11系列手机在上周开始预订，将在本周五正式上市。

截至周二收盘，苹果股价上涨0.36%。今年目前为止，苹果股价已经累计上涨了40%，超过了道琼斯工业平均指数的16%涨幅。