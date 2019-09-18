苹果iPhone 11上手体验：最超值iPhone，A13性能很强，信号有提升

在外界看衰iPhone的声音不绝的当下，新iPhone中5G的缺席，外观的争议都不免让人相信，更多的人会对新iPhone抱以观望的态度，不过在新iPhone开启预定1小时后，iPhone 11系列机型的部分型号在官网即进入延长发货阶段，可以看出即便本代iPhone“软肋”明显，依然有不少用户对新iPhone抱有不小的信心。

如今安卓阵营步步紧逼，从目前新iPhone的预售情况来看，这对于苹果来说算得上是一大利好，不过因为此前还未有任何评测机构发表过详细的产品评测，新iPhone前期的任何表现事实上都可以理解为用户对于苹果品牌的信心，那么事实上新iPhone在产品层面的表现究竟如何呢？我们在拿到了前代iPhone XR的完美替代者iPhone 11后，决定第一时间跟大家详细聊一聊。

很多人会很自然的将iPhone 11和iPhone XR进行对比，为了能够让大家有个大概的了解，我在这里专门列出了iPhone 11与iPhone XR的差异，比iPhone XR低1000元的价格，升级A13处理器，更优秀的摄像头与拍摄效果，加上更好的防水性能，让iPhone 11自然成为了性价比最高的iPhone，相比于iPhone XR，可谓“加量又减价”。

觉得摄像头很丑？其实并没有那么难以接受

iPhone的外观设计一直以来都是人们津津乐道的话题，自iPhone 4的时代开始，iPhone的外观似乎就成了手机界的工艺美学标杆。即便自iPhone 6/iPhone 6s时代以来，外界对iPhone的外观的吐槽声音不断，大部分的用户也依然用实际行动证明着“真香”二字，很多厂商也是在乐此不疲的将iPhone的外观作为模仿的对象。

而今年，在得知了新iPhone的长相后，毫无意外的，网友们在网上纷纷发表了“丑拒”新iPhone的理由，尤其是后置摄像头“不规则凸起+凸起”的设计方式，让不少人大跌眼镜，不得不说，我在第一次见识到新iPhone的设计时，内心也是抗拒的。

不过当真正见到iPhone 11真机时，我想说，其实手机的整体视觉还算可以接受，虽然依然不可否认它的丑，但至少还没有达到让内心“波涛汹涌，久久不能平静”的感觉，如果你依然觉得iPhone 11的设计不可接受，那么可以考虑先看一看采用了三摄的iPhone 11 Pro系列，或许这会更有利于你进行自我说服。

虽然看起来iPhone 11与iPhone 11 Pro系列的摄像头采用了类似的设计风格，不过细节上还是有一些区别的，比如iPhone 11采用了双摄设计，iPhone 11 Pro系列则是采用了三摄设计；iPhone 11的摄像头的方形凸起区域进行了圆滑处理，而iPhone 11 Pro系列的摄像头区域则棱角分明，摸起来甚至有一些划手的感觉；iPhone 11摄像头的方形凸起区域采用了磨砂质感，而iPhone 11 Pro系列相应的位置则更加平滑，而这与手机背板的材质正好相反。

因为没有任何官方说明，所以我们也并不知道苹果这样设计的用意，倒是本次iPhone 11下移的Logo与取消掉的背板iPhone标识很容易被人理解，无疑是为摄像头区域让路，这样的设计看起来的确会相对和谐一些。

HDR影片播放有争议但720p级别的清晰度不是问题

翻回正面，iPhone 11依然延续了刘海屏的设计，不顾外界吐槽的声音，依旧保有着很宽的黑框，虽然大家都知道这很iPhone，但当看到了真机，还是会让人有一些失望的情绪，当然了，对于那些看惯了前代iPhone的小伙伴们来说，这样的设计似乎也没那么让人难以接受。

本次iPhone 11采用了一块与iPhone XR相同的6.1英寸LCD屏幕，分辨率为1792×828像素，PPI为326，说到这里，一定会有人大声吐槽了，但我想说的是，事实上，这块屏幕最大的槽点并不是分辨率，也不是LCD面板，而是它的色温。

从实际体验来看，iPhone 11虽然分辨率只有720p级别，不过无论是浏览界面还是播放影片，肉眼感知到的差别都并不是很大，326的PPI细腻度已经足够，只要不是强行使用1080p级别甚至2K级别的手机仔细的抠细节，在使用时你应该也不会对它的屏幕细腻度产生太大的负面情绪。

与之相对的，iPhone 11在色温方面的表现就可以用肉眼可见的差异来形容了，即便你手中没有另外一款手机用来对比，你也会很直观的感受到其屏幕的暖屏色偏，在白色界面下，色偏尤其明显，目前暂时还不能确定会不会同时存在冷屏的版本，可以确定的是，不管是哪个版本，我们都只能通过调整屏幕色调来进行屏幕色温的更改，嗯，好在可以解决，毕竟是买系统送手机，没有什么是软件解决不了的。

而值得一提的是，在体验的过程中我还发现了一个有趣的事情，那就是虽然iPhone 11并不像iPhone 11 Pro系列那样支持HDR显示，但在播放下载好的HDR影片时，整体的画面表现与iPhone 11 Pro Max并无太大差异，唯一欠缺的只是在高光部分的表现，毕竟受限于625nits的峰值亮度，但整体来说，iPhone 11的影像显示效果还是可以接受的。

（Ps：严谨一些的说，或许也是因为我没有找到激活iPhone 11 Pro系列HDR显示的方法，因为单从实际体验的画面表现来看，Pro系列的高光部分看起来的确也没有达到1200nits的亮度表现，不知是苹果对本地影片的盗版限制还是本地播放器本身就无法激活HDR播放，如果受HDR支持的影片只存在于Apple TV在线视频内容，那么这项服务在国内的缺失可能导致Pro系列用户完全无法体验到手机的HDR功能，不管怎样，这些想法目前都只是猜测，具体情况还要等待后续验证。）

依然支持双卡双待信号强度有提升

其他细节上，iPhone 11整体与iPhone XR并没有太大的区别，如果不刻意的想着手机的背面，你甚至会有一种“这就是iPhone XR”的感觉，作为iPhone XR实际上的接班人，iPhone 11中规中矩的做到了接班人应有的本分，没有在摄像头外的部分带来太多差异化的改变，所以，双卡的问题也无需再问了，iPhone 11国行版本同样是支持双卡双待的。

由于本次iPhone 11依然采用了英特尔的基带，所以在信号方面的表现也与前代相差不大，不过在实际的体验中，无论是蜂窝移动信号还是Wi-Fi信号，iPhone 11的表现都实实在在的表现出了优于iPhone XR的水平，主要是表现在强度方面。

以我们公司为例，前代iPhone在公司卫生间中蜂窝移动信号表现为2格，Wi-Fi为1格，而iPhone 11在相同的位置，蜂窝移动信号表现为4格，Wi-Fi为2格，看起来信号强度的提升还是比较明显的，可以说足够令人欣慰了。

A13跑分很强：iPhone 11与11 Pro Max性能无差异

本次iPhone 11 Pro Max与iPhone 11系列的几款机型都采用了A13处理器，全系搭载4GB运行内存，这就意味着即便是最便宜的iPhone 11也拥有了与最贵的iPhone 11 Pro Max相同的性能表现。从处理器的参数来看，A13仿生处理器绝对是这代iPhone 11系列核心的一个改变，尽管依然7nm制程，但工艺更加先进，从芯片底层架构上进行升级，晶体管总数量由A12上的69亿提升到现在的85亿，因此在保持六核心设计基础上（2大核+4小核）性能显著提升，核心主频相比A12足足提升20%的同时，功耗方面大核最多降低40%，小核心也可最多降低25%。（提醒：iPhone 11 Pro Max与其他两款机型相同，均配备4GB RAM，数据来源：gsmarena）

GPU方面，同样也在提升20%的同时最多降低30%功耗，还有在机器学习以及神经网络引擎方面（NPU）继续提升，8核心神经网络引擎速度提升20%功耗降低15%，为双摄/三摄、Face ID以及AR类app提供强有力支撑，机器学习方面新增两个学习加速器，能以过去6倍的速度执行运算，让CPU每秒可进行一万亿次运算。

我们绝对有理由相信，A13是目前为止业界最强的手机芯片，没有之一，而在常规用户看来，尤其是图形处理方面的能力，最是让人期待，从跑分数据来看，在安兔兔的跑分中，几款机型都跑出了39万分的成绩，总分只是屈居iPad Pro之下，多核成绩拉低了整体分值，但在对于手机来说主要看重的单核表现上，A13显然有着绝对优势。

在Geekbench 5的跑分中，结果整体来看与安兔兔跑分基本一致，单核3500分的成绩在iPhone产品中冠绝全场，依然是多核略低于iPad Pro，而通过几款手机分别的跑分成绩来看，也基本验证了我们此前的猜想，无论是iPhone 11还是iPhone 11 Pro Max，几款新iPhone的性能表现都是在同一水平线上的。

手游网络稳定性不佳：部分游戏适配还需时间

那么在A13的加持下，几款手机的游戏表现又会有怎样的提升呢？本次我专门选择了玩家受众较广的《王者荣耀》与对性能要求较高的《狂野飙车9》对几款手机进行了体验，在《王者荣耀》的游戏过程中，我开启了高帧率模式，游戏中帧率直冲天际，最高达到了99fps，见惯了60fps的我还是被惊艳了一下，不过实际进行匹配时，我发现手机在游戏中的稳定性有些差强人意。

首先是网络延迟经常会出现忽高忽低的情况，无论是采用蜂窝移动网络连接还是Wi-Fi连接的方式，信号稳定性都表现出了一些问题，而受信号表现的影响，游戏的帧率也并不稳定，经常会出现大起大落的情况，几局游戏下来，获得的游戏体验并不是很令人满意，看来本代iPhone虽然信号强度有所提升，但信号的稳定性依然有待改善。

而在《狂野飙车9》中，当我尝试进行帧率设置时，发现游戏目前只支持设置最高画面的选项，但帧率却是保持在30帧的水平，这或许是因为适配的问题，即便如此，我还是体验了半个小时，总的来说，即便是在30帧下，游戏在几款手机中的整体表现也是比较令人满意的，虽然还存在适配问题，但游戏并没有表现出任何卡顿，也没有出现其他影响游戏体验的BUG，触控响应也非常灵敏，长时间的体验并不会影响游戏效果，几款iPhone都展现出了这款游戏应有的素质，看来我们现在要做的，只是期待游戏能够尽快对新机完美适配了。

至于发热方面，几款iPhone对于发热的控制都是比较理想的，即便是长时间进行游戏，手机的温度也都会始终保持在及格线上，其中iPhone 11的温度要相对较高一些，不过峰值温度也能控制在40摄氏度，而iPhone 11 Pro Max的温度则一直没有超过39摄氏度，这样的温度手感回馈上并不会带来任何不适感。

关于全新的iOS13系统：苹果生态中最重要的一环

关于iOS13相信很多朋友在今年6月3日的WWDC19开发者大会上已经对今年的新系统有所了解，当然，WWDC19让所有关注苹果的人也看到了这家公司构建完整生态的能力，新发布的三款iPhone 11系列都会搭载全新的iOS13系统，而其他机型的iPhone将会在9月20日收到iOS13的正式版推送。那么就来聊聊上手全新的iOS13的感受，虽然Beta版本也有体验过，但是这三款iPhone所搭载的则应该是正式版的最终版本。

Dark Mode黑暗模式

这个其实已经Beta版的第一版中就有了，在设置选项中的“显示与亮度”中，第一屏就能看见外观的选择，分别为浅色与深色，不难理解，浅色是白底的背景与主题，深色则是这次的黑暗模式，背景整体为黑色的暗色调处理。

全新的iOS 13支持包含设置、日历、地图、Apple Music等内置应用。

照片应用完全进行了革新，交互增强

照片的图片进行了全新的改变，这算是大改，iOS 13的默认界面下就有“年度”“月”“天”和“所有照片”这四个标签，显示图标从大到小，一路点过去动画效果让人心情愉悦，在所有照片这一栏，用户还可以通过双指捏合或展开来调整缩略图大小，非常方便，另外预览中视频是自动播放的，直观生动。

在为你推荐和相簿这两个标签下的UI没什么改变，但目前看来根据地点和时间优化出的回忆相册更加繁多，播片效果蛮不错。

照片和视频编辑：除了使用专业软件，都能在编辑功能中处理

新版的编辑功能基本上把以前修图软件能干的事情都做了。UI的变动让用户更易操作之外，新的照片编辑功能还添加了噪点消除，晕影以及垂直和水平校正，这可都是非常实用的功能。目前这一版本还没有找到新的人像光效，应该是还没有实装。

视频编辑方面更加可怕，一切你能对照片进行编辑的操作，现在都能直接用到视频上：调整饱和度，拉曝光，去噪点乃至修正镜头畸变统统都能搞定。旋转画面方向，直接对视频画面进行裁剪也同样得以实现。

音量窗口的小变化

勿扰模式不再出现于屏幕中心位置，而是上移到屏幕的顶部。

更新后的音量调节窗口移到了音量键边上的位置，操作音量按键后显示细条，当手指触碰到音量条附近位置则会自动变宽，既不挡视线也很方便滑动操作。

全新设计的Apple Music界面

iPhone自带的音乐App终于迎来了改版，本次的更新不仅让播放音乐时的效果更加沉浸，同时还具备了显示滚动歌词能力。

取消3D Touch后：整理app需要长按

众所周知此次iPhone11系列三款产品都没有3D Touch技术了，所以替代3D Touch功能的方式则变为了长按app图标。

长按之后依然会有多选项处理，但是不变的是“重新排列app”的这一选项，只有选择这个选项才能对现有界面的app进行拖动与分类。

系统流畅度与软件的适配情况：BUG仍然有大部分软件兼容

除了新功能，本次iOS 13也对系统层面进行了优化，带来了许多速度上的提升，比如Face ID的解锁速度提升了30%、App的响应速度提升两倍。在升级到iOS 13后我们的App安装包体积会减少50%，App更新文件的体积会缩小60%。

关于第三方软件的兼容性问题，这个时间除了Apple内置软件完美适配之外，其他的第三方软件都应该会在9月20日进行更新的推送以适配全新的iOS13，这应该不用太担心，相信开发者们比苹果还着急。

相机的一些改变

iPhone 11系列新加入了一颗超广角摄像头，使得入门级的iPhone 11也成为了一款双摄手机。与此同时，新iPhone的拍照界面也有一些新改动。

所以在谈论成像素质之前，先来看看这里有哪些变化。

比较明显的一个改变是定时快门和正方形格式的标签都被藏在需要上滑显示的二级菜单里，也就是过去上滑显示滤镜的那个地方。

另一个则是拍照界面长按快门直接变录制视频，再向右滑则是锁定为视频录制。想要连拍的话，按下快门的瞬间直接左滑即可。

最后一个，也是我个人感觉最有趣的功能，就是全屏的超广角预览。

当对焦主体距离镜头大概半米之内时，超广角预览不会出现，拍摄界面也是如往常一样上下皆黑。但如果镜头附近没有物体，你就会看到相机界面会从黑色过渡到半透明，显示用超广角镜头拍摄的部分效果。

这些改变用着还挺舒服，不过槽点还是有：如果你想更改视频录制格式，还得去设置→相机→录制视频里改，右上角那么空，干脆做一个切换接口不好么？

常年拍两张的相机

在iPhone 11系列的相机设置中你会发现三个新的条目：超取景框拍摄照片、超取景框拍摄视频以及自动应用调整。

简单易懂的说法就是：在拍照界面拍摄的照片和视频（长按快门），都是“同时”拍摄广角（主摄）和介于广角与超广的两份素材。

广角的样片很好理解，就是主摄拍摄完成。另一份取景范围大于主摄小于超广镜头的样片，个人怀疑是算法将超广的部分画面融合到主摄样张中的，原因如下：

超取景框样张的像素是5648x4240，主摄的1200万像素样张则是4032x3024，经过100%放大后发现，超取景框样张的四周能够察觉到画质下降，而且范围很规律。但这并不是说超出主摄取景范围的部分都由算法采用超广镜头生成，实际上这中间还有一些重叠，想必是机器用来核对重合像素用的。

最终呈现效果非常不错，如果不是100%放大，很难看出这居然是拼接的照片。苹果又一次在非常微妙的地方下了大工夫。

用途主要就是用来改进构图，比如调整垂直或水平畸变时，不会裁切本身画面。讲真这个超广的素材藏得非常深，都得到照片的裁切界面才能发现。好在是有个图标图示，让你可以很明确地了解到某一照片到底有没有双份素材。

如果取景框周围区域未用于矫正，就会在30天后删除。

不过这里两个前提条件：

1.光线条件要好。屏幕左上角显示夜景图标时，不会同时拍摄超广素材（猜测是画质不允许）。

2.必须选择高效压缩格式。

日常拍照

iPhone 11系列发布会上占到大量篇幅的拍照部分，主要是由多摄模块和算法部分的讲解构成。实际拍摄下来，光线良好条件下，iPhone 11系列比起iPhone XS的主要提升，也正如发布会所说，在于照片的细节。

iPhone 11样张

与iPhone XS同样是1200万像素，iPhone 11系列的照片细节表现会更好，锐度更高更清晰。

左：iPhone XS中：iPhone 11右：iPhone 11 Pro Max

新的智能HDR部分目前看来并没有非常直观的提升，依然非常优秀；成像速度方面也和iPhone XS相差无几。

实际上发布会上还提到了一个叫做Deep Fusion的算法，或者说功能。它会在按下快门之前就预先捕捉八张“照片”，再加上按下快门后的长曝光照片，依靠A13仿生的神经引擎和机器学习，调出最佳部分后“像素对像素”，最后生成一张2400万像素的图片。

这一功能会预计会在年底前登录iPhone 11系列三款机型，对于画质本就非常优秀的iPhone 11系列来说，这一类似超像素的照片生成，应该会给其成像细节带来质地提升。

另外还有一个小细节，iPhone 11系列的前置镜头全部升级为1200万像素，而且还可以稍稍拓展一点广角，可以自行选择，不过当用户将手机横过来时，会自动切到广角。

夜景模式

相对多帧合成生成地更具细节的画面，iPhone 11系列三款机型在成像方面最明显地提升就是夜景模式的加入。这一模式只有在摄像头侦测到弱光环境时才会开启，并根据光线情况提供1秒，2秒和3秒三个自动档位的曝光时间。

当然如果你也可以将夜景模式强行关闭，或者在极弱光下手动调整出最高28秒的曝光时间，当然这个时候少了脚架肯定是不行的。

iPhone终于支持手动长曝了。

另外需要提到的是，iPhone 11系列的超广镜头不支持夜景模式。

iPhone 11 Pro Max夜景模式关

iPhone 11 Pro Max夜景模式开3s曝光

具体到夜景模式的出片效果，个人感觉是相当不错了。即使是3秒曝光也能够保证出片率，夜景模式下能够有效提高暗部细节和降低画面噪点，一般来说建议交由系统判断开启与否。

左至右：iPhone X iPhone XS iPhone 11 iPhone 11（夜景）

左至右：iPhone X iPhone XS iPhone 11（夜景）iPhone 11 Pro Max（夜景）

左至右：iPhone X、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro Max

成像效果依然是可以将iPhone X按在地上摩擦。对比iPhone XS，夜景模式关闭，iPhone 11系列的画面细节更多一些，但也偶尔会出现画面锐度不及iPhone XS的状况；夜景模式开启的话，就没iPhone XS什么事儿了。

iPhone 11 Pro Max夜景模式关

iPhone 11 Pro Max夜景3s曝光

少数情况下夜景模式的表现会很微妙，甚至会因为曝光等级过高失去本来应该呈现的效果。比如上面这一组，这是月亮，还是太阳？不过在关掉夜景的情况下，欠曝又很严重。考虑后期压曝光比提暗部效果更好，夜景模式出现在这里又有那么一点道理。

视频拍摄

iPhone 11 Pro系列的三摄的视频拍摄在发布会上大放异彩，由FiLMiC Pro应用提供的双路4K视频拍摄（今年晚些时候实装）更是惊为天人。当然对于普通用户来说，三颗摄像头的视频色彩一致性才是更重要的事。

然而我们手中的评测机并未能做到发布会上宣称的三摄色彩无缝衔接，实际拍摄过程中，虽然镜头的切换算是流畅，但能够明显观察到超广的色温更暖，这可能是前期苹果送测评测机的缘故。

不过前后四颗统统支持4K 30fps录制，主摄和前置都能够支持到4K 60fps，为了保证一致性，苹果也的确是用料给够。而且11系列机型的视频动态范围还是很夸张，非常好用。

所以iPhone 11和iPhone 11 Pro系列在成像方面的唯一差异，也就是iPhone 11少个长焦镜头。剩下的智能HDR，超广镜头、超取景框拍摄以及夜景模式，都是完全一致。

夜景模式的加入，让iPhone 11系列三款机型的成像补齐了短板，重回顶级水准；超取景框拍摄目前看来应该是苹果独一份，再加上之后推进的Deep Fusion，iPhone 11系列的综合拍照体验，不愧发布会上的大篇幅。

续航提升明显升级快充效果突出

续航，可以说是iPhone刻骨铭心的痛，在发布会上，苹果官方表示iPhone 11的续航将比iPhone XR提升1小时，相信大部分的朋友听到这一消息都不会有太大的反应，毕竟很多观看苹果发布会的朋友对于苹果所叙述续航时间早已麻木，发布会后甚至有网友总结出了段子：“笑死我了，我想看一下iPhone 11的续航，他说比XR多1小时，我去看XR的续航，他说连比X多1.5小时的XS Max都没有XR强，我去看X的续航，他说比7多2个小时，我去看7的续航，他说比6s多2个小时，我去看6s续航，发现6s没有写续航......”

就这样，“用iPhone不提续航”似乎依然成为了大家心照不宣的事情，但当我体验了iPhone 11的续航能力后，还是要说句：“这次我真的感动了！”

在对iPhone 11进行测试时，我模拟了将iPhone 11作为主力机日常使用的情形，早上八点满电，正常中度使用一上午，下午则是模拟重度使用的情景，在正常使用之外，进行了游戏，视频，拍照等测试，测试总时长1小时，屏幕亮度均为最高，至18:00时电量剩余还有27%，这样的表现可以说是可感知的优于iPhone XR的。

至于充电速度，虽然因为此前没有抱有太大的期望，记录的时间点并没有什么规律，但还是要说，本次iPhone 11在升级18W快充后，表现惊人，具体表现如下：19:42时，手机剩余电量为38%，19:59时，仅仅17分钟的时间，手机便充入了26%的电量，截至21：18，仅一个半小时的时间，手机电量由38%充至100%，这样的充电速度，相信每一个iPhone用户在听过后应该都会感动吧，当然了，还有一点需要说明，不同于iPhone 11 Pro系列，iPhone 11依然只标配了5V1A的充电头，18W快充头需要另外购入。

总结

作为iPhone XR的继任者，iPhone 11本次仅5499元的国行售价让“加量又减价”实至名归，性能与iPhone Pro系列的齐平让iPhone 11天生具备与iPhone 11 Pro Max抗衡的实力，相比之下，仅仅只是屏幕表现与拍照水平的欠缺在绝对实惠的价格前，相信也一定不会成为用户掏腰包的阻碍，在5G来临这一青黄不接的时代下，iPhone 11系列全系不支持5G反倒促使iPhone 11给了苹果用户一个换机的理由，毕竟无需太多费用，就可以获得仅次于顶配iPhone的体验，这个账还是很好算的，而就产品本身而言，iPhone 11综合实力出众，绝对值得你写入今年最值得购买的iPhone的名单中。