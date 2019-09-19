微软宣布回购400亿美元股票，盘后股价涨超1%

新浪科技讯北京时间9月19日早间消息，微软周三盘后股价上涨1%，原因是该公司称其董事会已经授权额外投入400亿美元用于回购股票，并宣布将季度股息调高5美分，至每股51美分。

在CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）上任以后，微软经常都会回购股票。在截至6月30日的上一财年中，该公司回购了价值1954亿美元的股票；而在此前一个财年，回购金额也达到了107.2亿美元。在纳德拉过去5年半的任期里，微软股价上涨了将近4倍，公司市值突破万亿美元大关。

微软在2003年首次向股东派发股息，随后该公司通常每过一年左右都会调高季度股息。在一年以前，该公司宣布将季度股息调高4美分，至每股46美分。

在此次上调后，微软的季度股息达到每股51美分，较接受财经信息供应商FactSet调查的3位分析师的平均预期高出2美分。

微软表示，该公司将于12月12日向截至11月21日的在册股东派发股息。当这一新的股息生效时，将可达到纳德拉从史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）手中接管微软时的将近两倍。

根据Factset的数据，按微软138.52美元的收盘价计算，其股息收益率将达1.47%，但低于标普500指数1.93%的收益率。