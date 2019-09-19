美国人讨厌互联网巨头？2/3调查者希望拆分它们

9月19日消息，据国外媒体报道，在美国，拆分大型科技公司的主意可谓深得民心，尤其是如果这意味着亚马逊和谷歌等公司不再优先展示有利于自己谋利的搜索结果。

如果拆分意味着确保科技公司未来会面临更多的竞争，近三分之二的美国人支持通过撤销近年的并购交易来拆分那些公司，比如Facebook对流行照片分享应用Instagram的收购。

科技公司的搜索排名问题似乎更能引起人们的共鸣。例如，当你在亚马逊上搜索行李箱时，它可能会向你展示自家的AmazonBasics系列产品，而不是展示来自其它公司的产品。

近七成的美国人认为，对于这种利用展示内容进行排名而谋利的大型科技公司，拆分它们是个好主意。

这是智库Data for Progress和YouGov Blue的联合调查得出的结果。调查结果在大多数的年龄组以及各种不同的教育水平、人口统计特征和政治意识形态当中都适用。

这并不特别令人意外——两党政客最近都在呼吁加大对大型科技公司的审查力度。

这项民意调查是在9月11日至9月13日期间进行的，YouGov网站对1280名自认为是选民的人进行了访问。

7月，美国司法部宣布了一项全面的反垄断审查，Facebook、谷歌和亚马逊都在审查名单上。该部门表示，它将调查“市场领先的在线平台是否以及如何获得市场支配力量，是否以及如何从事减少竞争、抑制创新或以其他方式损害消费者利益的行为。”

美国联邦贸易委员会（FTC）也在调查Facebook的反垄断问题。今年夏天，作为剑桥分析公司(Cambridge Analytica)丑闻的一部分，Facebook因侵犯用户隐私被罚款50亿美元。本月早些时候，该机构也对谷歌的YouTube网站处以1.7亿美元的罚款，理由是违反了儿童隐私法。