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真机测试来了，华为Mate30/Pro全系搭载UFS 3.0闪存

2019-9-20 8:14:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月20日消息 华为正式对外发布了全新的Mate 30、Mate30 Pro手机，而现场没有强调的一点是华为Mate30系列全系搭载了UFS 3.0闪存。现在华为Mate30系列真机测试存储数据来了。

据一张华为Mate30系列手机的存储测试图片显示，该机顺序读取速度为1464 MB/s，顺序写入速度为230 MB/s；随机读取速度为194 MB/s，随机写入速度为187 MB/s。

配置方面：

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

售价方面：

欧洲市场上的华为Mate 30手机8+128GB版售价799欧元，Mate 30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate 30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。Mate 30 RS保时捷设计为2095欧元。

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关键词：华为Mate30华为UFS 3.0

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