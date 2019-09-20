内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

爆料：华为Mate30/Pro可能允许自行安装谷歌GMS服务

2019-9-20 7:23:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月20日消息 华为在德国慕尼黑发布Mate 30系列手机。华为Mate 30系列虽然仍然搭载Android系统而非鸿蒙，但余承东在大会上证实新机没有预装谷歌GMS生态服务，另外现场展示的产品也证实了这一点。

现场余承东号召开发者加入构建华为HMS（华为移动服务）生态服务。“我们不能使用谷歌移动服务，我们可以使用华为移动服务（HMS），”余承东非常简短地解释道。“今天，由于美国禁止这些手机预装谷歌GMS服务，迫使我们在Mate 30系列手机上使用运行华为App Gallery商店的HMS核心服务。”

不过有现场参与了华为Mate30系列发布会的相关国内媒体记者回传消息称，用户可以在华为Mate30系列手机自行安装谷歌服务。但还未说明自行安装的复杂程度。

GMS（Google Mobile Service），即谷歌移动服务，包括Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market(ICS上更改为Play store)服务。尽管Android系统是开源的，但谷歌GMS服务并非开源，需要严格授权才能使用。

京东【预约版】华为 HUAWEI Mate 309999元直达链接京东华为 HUAWEI Mate 30 Pro9999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate30华为Mate30 Pro谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有