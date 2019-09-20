爆料：华为Mate30/Pro可能允许自行安装谷歌GMS服务

IT之家9月20日消息 华为在德国慕尼黑发布Mate 30系列手机。华为Mate 30系列虽然仍然搭载Android系统而非鸿蒙，但余承东在大会上证实新机没有预装谷歌GMS生态服务，另外现场展示的产品也证实了这一点。

现场余承东号召开发者加入构建华为HMS（华为移动服务）生态服务。“我们不能使用谷歌移动服务，我们可以使用华为移动服务（HMS），”余承东非常简短地解释道。“今天，由于美国禁止这些手机预装谷歌GMS服务，迫使我们在Mate 30系列手机上使用运行华为App Gallery商店的HMS核心服务。”

不过有现场参与了华为Mate30系列发布会的相关国内媒体记者回传消息称，用户可以在华为Mate30系列手机自行安装谷歌服务。但还未说明自行安装的复杂程度。

GMS（Google Mobile Service），即谷歌移动服务，包括Search、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Talk、Maps、Street View、YouTube、Android Market(ICS上更改为Play store)服务。尽管Android系统是开源的，但谷歌GMS服务并非开源，需要严格授权才能使用。