【IT之家开箱】苹果iPhone 11/Pro Max精美图赏：爱ta，就送ta暗夜绿

苹果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max系列今日首发上市，自9月13日参与预购的用户，即日起可通过Apple官网及Apple Store零售店等渠道拿到全新一代iPhone。IT之家已经第一时间拿到了暗夜绿配色的iPhone 11 Pro Max和黑色版的iPhone 11，闲话少说，先为大家送上精美的开箱图赏。



今年的iPhone 11 Pro Max包装盒由以往我们熟悉的白色变成了黑色，毕竟以Pro之名，诸事都是要区别一下的。包装盒内配件和以往最大的变化是充电器改为了18W的快充头，体积也较以往更大。

今年iPhone 11 Pro Max采用了全新的三摄系统，浴霸造型的摄像头模块设计成为很多网友调侃的对象，美丑大家各有所好，但拿到真机后，iPhone 11 Pro Max一如既往的高品质精细做工是能够很大程度上弱化摄像头设计的不协调感的。

iPhone 11 Pro Max的背面采用一整块塑形而成的玻璃面板，包括凸起的摄像头模块和背面玻璃面板也是一个整体，同时玻璃面板表面也经过磨砂的亚光处理，这种精致细腻的做工确实能够让你在上手之后忽然觉得巨大的摄像头模块似乎不那么突兀了。

另外，在iPhone 11 Pro Max上苹果的Logo被调整到了中轴线居中的位置，以往机身背部的机型说明文字也取消了，看起来更加简洁和高品质。

IT之家拿到的暗夜绿配色是今年iPhone 11 Pro Max的“明星色款”，当然它也确实不负那么多人的心水，这种低调、暗哑的绿色就像平静深邃的湖面，很有格调。总之，爱ta，就送ta暗夜绿啦~

iPhone 11 Pro Max的机身正面和去年的iPhone XS Max没有太大区别，这里就不多说了。中框方面，iPhone 11 Pro Max采用了手术级不锈钢材质，表面也配合背板的色泽做成了暗绿色，很有品质感。

今年iPhone 11 Pro Max的机身规格是158.0毫米×77.8毫米×8.1毫米，重量为226g，机身左侧包括电源键和SIM卡槽，右侧是音量加减按键和状态拨钮，机身顶部仅有一个天线隔断，底部则为对称的扬声器开孔、两颗裸露的螺丝以及闪电接口。

iPhone 11方面，包装盒仍然为我们熟悉的白底设计，标配的也是5V/1A的祖传充电头。

和iPhone 11 Pro Max不同的是，iPhone 11的玻璃背板为光滑的高透玻璃，机身背面左上角为由两颗镜头组成的摄像头模块，造型和iPhone 11 Pro Max类似，也是整块玻璃背板塑形而成，但是以IT之家手上的黑色版为例，在模块表面作了材质的区隔，看起来品质感较iPhone 11 Pro Max逊了一筹。

同样，iPhone 11的背面苹果Logo也被调整到了居中，机型说明文字不复存在，简洁素雅。

和它的前代iPhone XR一样，iPhone 11仍然采用铝合金中框加前后玻璃面板的设计，整体造型上和iPhone XR是基本一致的。机身规格为150.9毫米×75.7毫米×8.3毫米，机身左侧为电源键和SIM卡槽，右侧为音量增减按钮和响铃/静音状态拨钮，顶部无元素，底部为对称式扬声器开孔、两颗螺丝钉和闪电接口。

总体来说，苹果iPhone 11/Pro Max的设计在美感上或许尚存争议，但是依旧拥有上乘的做工和品质，这是需要亲自上手体验才能感受得到的。如果你也已经购买了新iPhone，相信它的品质不会让你失望。



