AnandTech：苹果iPhone 11 A13处理器速度是竞争对手的两倍

IT之家10月17日消息 外媒AnandTech今天放出了对iPhone 11和iPhone 11 Pro的全面评测文章。与往常一样，该网站的评测包括对新设备性能的详细介绍。今年，苹果公司宣称新的A13处理器将比A12快20%，这一点AnandTech在评测中予以证实。

在测试过程中，AnandTech发现A13处理器确实比iPhone XS和iPhone XR中使用的A12处理器快20%，这与苹果公司的说法是一致的，但是还有另外一些值得注意的地方。

与A12相比，苹果增加了A13处理器的峰值功率。在峰值性能下，A13比A12高1W。这会导致其效率降低，并使iPhone 11系列对温度和降频更加敏感：

就功率和效率而言，A13似乎不是苹果公司非常成功的迭代，至少在芯片最高性能状态下的效率方面。较高的功耗将意味着SoC和手机将更容易降频并且对温度敏感。

话虽如此，但该评测指出，“普通和日常使用”中，A13的运行效率应高于A12。这意味着峰值功耗变化仅在执行CPU密集型任务时会影响用户，实际上，该评论说，持续性能（sustained performance）有一些改进：

与去年的iPhone相比，苹果iPhone 11的持续性能提高更为显着，达到50%至60%。看起来，苹果声称改善了SoC散热的说法是真实的。

最终，AnandTech表示市场上没有与A13竞争的产品。A13甚至还可以“基本上”与AMD和Intel在台式机方面的产品相竞争：

总体就性能而言，A13和Lightning内核非常快。在移动领域，实际上没有竞争对手，因为A13的性能几乎是次佳的非苹果SoC的两倍。去年，我注意到A12与最好的台式机CPU内核相比差强人意。今年，A13在本质上与AMD和Intel所提供的产品可以进行竞争。

iPhone 11最大的提升之一是电池续航表现，AnandTech对此表示赞同。iPhone 11 Pro Max和iPhone 11在该网站的电池寿命测试中排名第二和第三，仅略微落后于华硕ROG Phone II，iPhone 11 Pro排名第五。