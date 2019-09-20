得不到的永远在骚动，华为Mate30/Pro发布预示5G换机高峰将至

9月19日，华为消费者业务CEO余承东在德国慕尼黑正式推出了华为Mate30系列，65英寸款智慧屏等新品。

作为首款搭载麒麟990 5G芯片的手机，Mate30系列的发布备受瞩目。Mate系列和P系列都属于华为高端旗舰手机，分别对应商务人士和时尚人士的需求。

余承东在发布会上表示，2019年，P30系列手机发货量超过1700万，此外，华为电脑、手机、平板等产品都实现了强劲增长。

此次发布的华为Mate 30系列分别有：

华为Mate 30：799欧元（8+128GB版本）约合人民币6273元；

华为Mate 30 Pro：1099欧元（8+256GB版本）约合人民币8628元；

Mate 30 Pro 5G：1199欧元（8+256GB版本）约合人民币9415元；

华为Mate 30 RS保时捷：2095欧元（12+512GB版本）约合人民币16450元。

4000万像素“电影级”拍摄，内置14根5G天线

Mate 30系列主要有以下几大亮点：

1.容易握持，还能侧屏操控

华为Mate30系列的外观在之前的Mate的美学体系上有所升级。以Mate30 Pro为例，以往硬朗的商务旗舰外观，因为“超曲面环幕屏”的加入变的柔和了一些，这款6.53英寸的曲面屏幕侧面角度为88度，满整个手机正面，并向两侧中框延展。

Mate30则是6.62英寸，这两款手机的尺寸都不小，但机身对比苹果刚刚发布的新旗舰iPhone 11 Pro Max都更窄，容易握持，电池更大。

2.刘海瀑布屏变小

Mate30 Pro正面采用“刘海”屏幕设计，可以通过3D镜头进行面部识别，并采用磁悬发声取代了常规的听筒，让刘海部分面积减小，并增大屏幕面积。

3.“奥利奥”造型抢镜

Mate 30系列最为消费者关注的莫过于背部酷似滚筒洗衣机模样的“奥利奥”造型设计，采用超感光4摄阵列：4000万像素超大感光元件、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦、以及激光对焦镜头。

同时，华为Mate 30系列可以带来5倍光学变焦、2.5cm微距摄影，支持双感光防抖。

作为全球首款4000万像素电影摄像头的手机，华为Mate30系列能够高效的捕捉被摄物体在发生瞬间变化时的精彩画面，同时在暗光条件下能够拍摄出超级夜景视频。

巧合的是，就在9月16日，vivo“抢发”了一款背部主摄也为圆形的手机NEX3。几天前，一加手机CEO刘作虎也亲自爆料了一加7T Pro新机。

一加7T Pro新机渲染图

从图中看，一加7 Pro也采用了这一设计，看来今年大家要统一从“浴霸”风改走“滚筒”风了。

4.可挥手隔空操控手机页面

华为Mate 30系列支持AI隔空操控，挥手滑动浏览页面，轻轻一握，就可截取屏幕。Mate 30系列还支持M-Pen手写笔。

此外，华为Mate 30系列AI信息保护功能，可智能识别机主信息，陌生人注视屏幕时可隐藏消息内容，更好的保护隐私。

5.内置了集成的5G基带模块

余承东将Mate30称为“第二代5G手机”。

这种说法主要因为Mate30所采用的麒麟990 5G芯片，它改变了以前外挂5G基带的方式，支持NSA和SA两种组网方式，两个卡槽中可以任意4G+5G方式装载，并可以在卡槽2中放入华为标准的存储卡。

华为Mate30系列支持8个5G的频段，内部放入了21颗天线，其中14根天线支持5G链连接。

跟4G相比，华为5G速度比4G了50%，余承东演示了Mate 30 Pro在中国移动的5G下行速度跑分对比视频。

5G手机争夺战，产业链仍待成熟

在5G争夺战面前，华为带来了旗舰级的5G SoC，三星和联发科面向的是中高端的5G SoC，而一向对新技术谨慎的苹果，5G故事还未开始。

就在几天前苹果秋季发布会上，iPhone11的亮相并没有带来关于5G的动态，对此，库克的说法是，“目前来说，5G还是有一点超前”。

他表示，苹果经过市场调研后认为“整个市场不管是基础架构还是芯片都还没有足够成熟，还不足以支撑推出一个高质量的产品”。

在苹果看来，5G产业链不够成熟的情况下，利用现在的4G和4G+技术，iPhone仍然能够提供出色的体验。因此并没有给iPhone 11系列手机加入5G支持——他们在等待时机。

苹果的“等待”，或许将为国内5G手机出货量的大幅提升迎来窗口期。

不久前，全球数据分析公司Gatner发布了2019年第二季度全球智能手机销量数据。从数据来看，19年全球智能手机总出货量同比下降了1.7%，从3.74亿部下降至3.67亿部。

其中，三星稳居销售冠军宝座，华为紧随其后，小米第四，OPPO第五。这一销量结果也与IDC最新的2019年上半年全球市场出货数据完全一致。

在全球手机整体销量下滑的趋势下，华为上半年不断依靠“创新”发力——P30系列，10倍混合变焦与50倍数码变焦使得手机拍照能力进一步的提升；5G领域，华为也同样不负众望，Mate20X 5G版是市面上首批可量产的5G产品；Mate 30系列，迎来麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。

因此，在智能手机的普及达到饱和，且对于普通用户而言，技术进步变得越来越不明显的当下，创新和5G被视为刺激消费者买单的关键。

4G到5G对体验提升的幅度不亚于当年从3G到4G的提升幅度。旗舰级的5G SoC麒麟990，不但是华为近年来的一颗定海神针，也是给整个中国5G产业链注入的兴奋剂。

Mate 30系列发布也预示着，5G手机的换机高峰即将到来。

全球范围来看，美国和欧洲过去在4G LTE网络的部署方面要早于中国，4G用户渗透率主要在2010年~2013年迎来快速增长，渗透率从10%提升到70%，而中国由于建设晚且建站速度快，2年时间就实现了用户渗透率从10%到70%的提升。鉴于5G建设我国相对领先，因此，2020~2022年将是5G换机潮。

虽然国内已经有多部5G手机问世，但5G产业链需要运营商、通信设备商、芯片商、手机厂商等上下游的共同推进。

今年6月，工信部正式向三大运营商发放了5G商用牌照，开始了国内5G商用的进程。国内运营商在基站建设上仍旧处于早期阶段，5G套餐也并未放号。中国移动董事长杨杰就曾表示，2019中国移动将在全国建设超过5万个5G基站，帮助全国50个城市实现5G商用。而等到明年开始，将进一步扩大5G覆盖的范围，帮助地级以上的城市实现5G商用服务。

如果要建设到农村，以及其他地级及以下的城市，可能还需要更长一段时间。

此外，随着5G商用的推进，中低端消费者对于换机的渴望将与日俱增。但华为Mate 30系列5G版本高达近万元人民币的价格，已将大多数普通消费者拒之门外。

目前来看，高通和三星都不约而同的从中端芯片开始集成5G，华为若只有一款高端5G芯片，可能将失去其在中低端机的优势——未来在消费者购买力、性价比等因素综合影响下，中低端手机才是市场主力。

5G究竟能否成为全球智能手机市场反弹的一线希望，以目前的各大品牌公布的5G手机价格（基本在4000元以上）、运营商资费价格、网络覆盖、应用场景来看，短时间5G还不是那根“救命稻草”。