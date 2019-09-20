华为李小龙：Mate30/Pro 5G版手机上市大约推迟一个月

IT之家9月20日消息 华为Mate30系列全球发布会已在德国慕尼黑举行，会上华为正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro，同时华为宣布，华为Mate30系列将于9月26日在国内正式发布。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

另外华为Mate30系列手机还将首发预装基于安卓10的EMUI10系统，不过剔除了谷歌GMS生态系统，转而使用自家的华为HMS和App Gallery商店。

在发布会后的采访环节，据@新潮电子徐林 消息，华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙表示，华为Mate30/Pro 5G的最终时间还没有定，可能要到国内发布会才能给出准确时间——“大约晚一个多月”。其原因是是5G版的开发进度要更慢一些，这次麒麟990使用了最新的7nm+ EUV工艺。

另外，华为Mate 30采用单扬声器，非2K分辨屏、90Hz高刷新屏幕，李小龙解释到，90Hz刷新率屏幕肯定好，但是它会带来更高功耗，平衡之下忍痛做了割舍——分辨率也是同样原因。Mate 30采用Z轴线性马达，Mate 30 Pro采用X轴线性马达，但体积没有苹果Taptic Engine大，华为在紧张空间里放下了更大的电池，Mate 30 Pro达到了4500mAh。