IT之家9月21日消息 早前曾有消息称《最终生还者2》将会在今日举办的索尼直面会上有更多新情报释出,而近日顽皮狗官推也证实了这则消息:《最后生还者2》将于9月25日凌晨4点举行的20分钟索尼纸面会直播中正式公布最新情报。官推还特意引用了先前预告片中艾莉的台词:“I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them.”

根据目前官方已公布的消息来看,本次索尼直面会的直播内容将包含最新游戏信息、PlayStation全球工作室新内容信息以及其他PS4游戏新闻,但是本次直播不会涉及关于下一代主机计划的任何信息,敬请期待。