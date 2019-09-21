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DxOMark预告苹果iPhone 11 Pro相机测试：部分样张提前放出

2019-9-21 21:10:32来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月21日消息 iPhone 11系列新机已经发售，相信部分小伙伴已经拿到了自己购买的iPhone 11或iPhone 11 Pro系列新机。今年的iPhone 11 Pro系列重点在相机拍照方面做了升级，并首次加入了三颗摄像头。那么iPhone 11 Pro的拍照水平究竟如何呢？目前DxOMark方面发布了针对iPhone 11 Pro的测试预告，表示即将会上线iPhone 11 Pro的完整评测内容，并带有评分。

不过在DxOMark发布的预告贴中，已经将即将上线的iPhone 11 Pro的相机评测主要内容作了介绍，将包括新的夜间模式，超广角摄像头，变焦性能，人像模式下的散景模拟等。

另外，在预告内容中，DxOMark已经将iPhone 11 Pro的部分相机性能表现和华为P30 Pro以及三星Galaxy S10+作了比较，包括多摄像头系统切换的顺畅度、人像模式的散景表现和HDR、高动态范围场景的表现等，其中包含大量的实拍样张（详情点此前往）。

当然，DxOMark在后续的正式测试内容中会公布关于iPhone 11 Pro相机性能更详尽的内容，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。另外，IT之家针对iPhone 11、iPhone Pro的详细评测内容也会在近期上线，大家敬请期待。

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关键词：iPhone 11iPhone 11 ProDxOMark

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