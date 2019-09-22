iFixit拆解确认iPhone 11 Pro Max只有4GB内存

之前有关于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的实际内存大小有两种说法，第一种是跑分软件识别出来的4GB内存，第二种是谣传的、包括T-Mobile之前首页上也写的6GB。而在前几天，Xcode的iPhone 11 Pro模拟器也是给了4GB内存，但还是有开发者说自己从别人那儿听闻iPhone 11 Pro为相机等硬件保留了2GB的内存对用户不可见。昨晚，iFixit拿到了iPhone 11 Pro Max并且进行了拆解。

在iFixit的最终拆解报告中，iPhone 11 Pro Max上面使用的LPDDR4X内存颗粒是来自于SK海力士的，型号为H9HKNNNCRMMVDR-NEH，不过在SK海力士的官网上找不到关于这个型号颗粒的信息。

不过好在官方直接提供了型号解读指南，从指南中可以看到第8、9位的字母数字描述了该颗粒的容量和堆叠、通道数等信息。

再和官网上提供的几个颗粒型号进行比对，不难发现第8位是用来描述颗粒容量的，4指代4Gb，8指代8Gb，以此类推，A是12Gb，B是16Gb，C是32Gb，D是24Gb。回到iPhone 11 Pro Max使用的颗粒型号——H9HKNNNCRMMVDR-NEH，第8位为C，根据命名原则，其代表颗粒容量为32Gb，也就是4GB。另外根据型号，可以确定iPhone 11 Pro Max上面的内存规格为LPDDR4X 4266，也是目前LPDDR4X的最高速度。

所以iPhone 11 Pro Max上面并没有给相机保留额外的内存空间，它跟普通的应用程序一样使用总计4GB的系统内存。未来将更新的同时使用四摄像头、还有Deep Fusion等功能，这些都是非常吃内存的应用，但愿苹果能够在系统层面上做好足够的优化，号称以用户体验为首要原则的公司可不能因为内存大小的限制还破坏良好的用户体验。