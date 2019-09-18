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苹果iPhone 11 Pro Max全球首拆：电池明显变厚

2019-9-18 23:28:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月18日消息 苹果已确认iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max均采用单节电池。去年，只有iPhone XS采用L形单节电池，iPhone XS Max和iPhone XR型号都配备了多节L型电池。

越南网站DiĐộngViệt今天分享了iPhone 11 Pro Max的拆解视频，这应该是全球首拆了。拆解揭示了该机采用的单节L形电池，与工信部给出的信息一致，该电池的容量为3,969 mAh，比iPhone XS Max的电池大25%左右。

iPhone 11 Pro Max的电池也比iPhone XS Max的电池厚得多，以容纳增加的容量。重量也增加了，苹果的信息表显示，iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max电池的重量分别为47、48和65克，而iPhone XR，iPhone XS和iPhone XS Max电池的重量分别为46,41，和50克。

拆解还首次展示了iPhone 11 Pro Max的三镜头后置摄像头和其他组件，iFixit应该在未来几天内对所有三款新iPhone进行更全面的拆解。

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关键词：iPhone 11 Pro Max

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