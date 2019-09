华为Mate30/30 Pro支持BL解锁？余承东可没这么说

IT之家9月22日消息 此前,Android Authority报道称,余承东表示华为Mate30/30 Pro支持Bootloader解锁。今日,数码博主@菊厂搞机发文表示,华为Mate30系列并不会解锁Bootloader,之所以会出现误读,是因为Android Authority报道中,删除了余承东所要表达的重要内容。

Android Authority在报道中引用的余承东的声明如下:

We limited “bootloader unlocking”because we wanted to guarantee more security for consumers. But this time we will leave more freedom for the consumers so they can do more customization by themselves. So we are planning to let consumers do that.