苹果iOS 13更新失败常见问题解决方法汇总

IT之家9月23日消息 上周，苹果正式向公众推送了iOS 13正式版更新。日前，外媒9to5mac带来了常见更新失败问题的解决方法汇总。

删除并再次下载更新

重新安装更新是解决iOS更新问题最简单的方法之一。用户需要重新下载系统更新文件，并再次进行更新过程。

打开设置-通用-iPhone存储空间，在列表中点击iOS更新文件，点击删除，再次下载更新。

管理iPhone存储空间

iOS更新失败的最常见原因之一还有存储空间不足。存储空间不足的用户同样需要在设置-通用-iPhone存储空间中，查看音乐、应用程序、照片或视频应用所占用的空间，并对应地删除有关内容。

“无法检查更新”错误

更新iOS新版本时，iPhone还存在“无法检查更新”的常见错误。苹果没有给这个错误提供过多的解释，只是提示“在检查软件更新时发生了一个错误”。此外，还有另一个“无法验证”更新的常见错误。

解决这些问题的最简单方法是重启iPhone。苹果还建议用户尝试使用不同的WiFi网络更新设备。

iTunes或Finder更新（Catalina）

如果以上所有的方法都失败了，苹果还建议用户通过iTunes进行更新（macOS Catalina则可以通过Finder应用程序更新）。用户将设备和电脑连接后，打开iTunes或Finder选择设备，点击概要（Summary），然后点击检查更新（Check for Update）。