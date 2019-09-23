Flash兴衰史：当年它让互联网动起来，却败给苹果乔布斯和iPhone

9月23日消息，据国外媒体报道，上个月Adobe正式宣布将在2020年停止对Flash技术的更新。Flash曾是Web网络上最受欢迎的内容格式，为原本静态网络带来了更多色彩和动画。但iPhone等智能手机的普及和Facebook等社交媒体的崛起改变了人们的关注点和行为习惯，也让Flash逐步走向衰落。

以下是翻译内容：

引子

2008年6月9日，罗伯斯莫尔（Rob Small）正在英国伦敦看加州举行的苹果公司全球开发者大会直播。主题演讲进行了大约一个小时后，苹果创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）回到了台上，看上去对自己特别满意。

图示：乔布斯在2008年的发布会上推出iPhone 3G

“当我们迎来iPhone的第一个生日时，我们把它提升到了一个新的高度，今天我们推出iPhone 3G！”乔布斯喊道，台下观众欢呼起来。

辉煌

早在2001年，也就是斯莫尔20岁出头的时候，他就发现了一个被文化产业传统玩家所忽视的机会，也就是如何把播放时间较短的强制性娱乐节目推向大众。当时他还不知道这种娱乐活动将采取何种形式，于是就创立了一家公司，公司的名字就源于这种信念：Miniclip。

斯莫尔和联合创始人逖翰·普莱斯比(Tihan Presbie)开始寻找合适平台来实现这个目标。他们很快就发现了一款动画软件，只需要下载一个小播放器，就可以在任何浏览器或者通过任何互联网连接显示交互式多媒体内容。1996年，网络开发公司Macromedia购买了这款软件，并将其重新命名为Flash。

Miniclip的成功立竿见影。公司开发出了一款名为《跳动的布什》(Dancing Bush)的互动动画，用户可以让画面中的布什随迪斯科舞动身躯。最初Miniclip只通过电子邮件向40个人发送了这款游戏，后来却成为世界上最早的病毒式游戏之一。到2002年，该公司已经成长为网络上最大的Flash游戏发行商，并在接下来的四年里独占鳌头。2006年，迪斯尼以5亿美元的价格收购了Miniclip旗下的游戏开发商Club Penguin。用斯莫尔的话说，Club Penguin只是“几只企鹅在Flash中摇摇摆摆地走来走去”。在顶峰时期，Miniclip每月能够吸引7500万用户。

就在迪斯尼收购的同一年，Adobe为Flash诞生十周年写了一篇新闻稿。就在几个月前，该公司为收购该软件支付了30亿美元，而新闻稿旨在强调Flash在网络上的绝对统治地位。Adobe夸口称，Flash Player“安装在近98%的联网台式机上”。在《财富》100强企业中，约70%的企业在其网站上提供Flash内容。该软件在“6500万移动设备、消费电子产品、电视、媒体播放器、机顶盒、数字广告牌、相机、益智玩具，甚至冰箱”上都可以使用。它为捷豹的XK4汽车提供了音频、导航、气候控制、电话和车辆设置的“单屏传输”等功能。2005年，谷歌三名前员工查德·赫尔利(Chad Hurley)、陈士骏和贾韦德·卡里姆(Jawed Karim)以该软件为基础开发了一个视频网站。他们称之为YouTube。

到2008年，Flash已经成为网络视频的标准格式。它将动画、游戏和多媒体设计渗透到网络的方方面面。它为我们现在习以为常的在线内容创造文化注入了活力。但是当乔布斯在苹果舞台上演讲时，斯莫尔意识到iPhone 3G将会改变用户访问游戏的方式。

此前，他曾探索过如何将Flash游戏扩展到支持java语言的移动设备，但发现很难在手机上复制Flash体验。应用商店让斯莫尔感觉就像是一场革命。“很明显，这将是手机行业的一个突破时刻，”他回忆道。“我们希望它能让我们为玩家创造更丰富的体验。”但iPhone并不支持Flash。

诞生

Flash最初被称为Future Splash Animator，诞生于另一个产品的失败之中。其是由乔纳森·盖伊（Jonathan Gay）于1996年5月开发的。盖伊在高中时曾看到他的家人与当地艺术家合作，在圣地亚哥山区建造了一座房子。受此启发，盖伊梦想成为一名能够为自己所建造房子画草图的建筑师。令他失望的是，大多数建筑师从来不碰水泥搅拌机，他们只是设计建筑，而不是建造它们。

盖伊最终选择“进入计算机领域”。编程似乎是设计和构造的结合。他创建了一个用Pascal编写的图形编辑器，并将其带到了高中成果会。父亲很快给盖伊买了一台麦金塔电脑。在Mac用户群中，盖伊的父亲向组织者查理·杰克逊(Charlie Jackson)吹嘘儿子高超的编程技能，而杰克逊后来成为《连线》(Wired US)杂志的早期投资者。盖伊回忆道:“查理想要开一家软件公司，但当时并没有钱，然后他说：‘噢，只是一个高中生，在软件开发完成之前他不需要得到报酬。’”“所以我开始研究这个昂贵的、价值1万美元的开发系统，并编写游戏软件。”

1993年1月，盖伊说服杰克逊和另一位前同事米歇尔·沃尔什(Michelle Walsh)和他一起成立了一家新公司FutureWave Software。盖伊当时坚信用手写笔和平板电脑与台式机进行互动将会大出风头，但最终并没有成功。他们为绘图工具SmartSketch设计的系统失败了。SmartSketch最终被移植到微软Windows和麦金塔平台上，并被打包销售。

1995年夏天，盖伊参加了计算机图形学年度会议SIGGRAPH去展示SmartSketch。他感到很丢脸，因为一套也没有卖出去。然而，那些到盖伊展台前试用SmartSketch的人们都在告诉他：他应该把它变成动画产品。

尽管盖伊此前曾考虑过这条路，但他认为动画市场太小：发行渠道仅限于录像带和CD，因此制作动画的唯一机构是大型工作室。但是后来他听说了叫做互联网的新东西。盖伊在2006年的一份备忘录中回忆道:“它似乎有可能变得足够受欢迎，以至于人们愿意通过网络发送图形和动画。”该公司在原有软件中增加了动画功能，并将该软件的名称首先改为CelAnimator，然后改为FutureSplash Animator。这款产品最终于1996年5月发布，并作为“完整的网站图形工具”销售。

成功立即随之而来。微软需要一个能够在其网站MSN.com上显示视频的软件，这也是所有ie用户的默认主页。最终微软选择了Future Splash，让其在网络用户中推广开来。迪斯尼后来也采用该产品为自己的网站制作动画。1996年12月，Macromedia收购了FutureWave软件，进一步提升了知名度，并将其作为一个免费的浏览器插件发布。由于名字太绕口，FutureSplash动画器最终被改成了Macromedia Flash 1.0。

和大多数长期运行且定期更新的软件一样，Flash在其发展过程中也发生了巨大的变化。《Flash:开发交互式Web》(Flash: Building the Interactive Web)一书的合著者安娜斯塔西娅·索尔特(Anastasia Salter)描述该软件时表示:“我们很难把整个过程写全。”从本质上将，Flash的核心吸引力在于其门槛很低。其简单易用让任何人都可以快速学习如何成为一名动画师。

传统的动画制作耗时冗长，但亚当·菲利普斯(Adam Phillips)说:“我可以用这个小程序完成整个生产线的工作，基本上就像一个工作室。”他回忆说，一位动画师同事在做一个三分钟的试播演讲时，纸甚至堆到了头顶。然后，他还必须支付1万美元将其数字化，这个过程历时7个月。但在Flash中，完成类似的动画可能只需要三天时间。

正如盖伊想要的那样，Flash本质上拥有可视效果。“我们有这个简单的基于框架的动画模型，让用户完全可以从图形和绘图开始，然后逐渐添加和构建动画效果，”盖伊并不觉得Flash的成功是个意外。它实现了网络世界渴望已久的三项功能。首先，人们普遍渴望创造出比GIF或HTML更丰富的内容：Flash为互联网上的短格式视频提供了一个平台。其次是Flash的通用性，它适用于不同的浏览器和设备。

第三，用盖伊的话说，是Flash让设计师能够创建互动媒体，并将其传递给广大观众。可以说，Flash将视觉艺术家带到了网络之上。早期Flash网站Halfempty.com的设计师马蒂·斯佩尔伯格(Marty Spellerberg)表示:“你可以将视觉效果与编程行为结合起来，当你的动画循环时，你的行为也会循环。”“它把这两个想法联系在一起，我认为这是吸引很多视觉艺术家参与其中的一个重要因素。我们甚至不知道我们在编程，我们以为我们只是在学习Flash。”

Flash打入的网络世界基本上是静态的，GIF动图提供了大部分的在线动画。而Flash改变了这一切。它改变了网络的表现形式，网站被赋予了生命。斯佩尔伯格说，“这有点像电影里描绘的互联网，对吧?”当你在流行文化中看到互联网时，它是一种动态的、身临其境的体验——你可以用Flash创造出那种东西。”

动画可以被限制在网页上的互动框中，也可以包含整个网站。斯莫尔对此表示同意:“我们今天在游戏机上看到的东西与虚拟现实内容之间的差别类似。”“这是一个巨大的飞跃，在复杂性、深度和参与度方面都是如此。”

没落

然而在2010年4月一封名为《关于Flash的说明》信中，苹果创始人乔布斯解释了为什么iPhone永远不会支持Flash。他的评价极其坦率。Flash耗电量大、运行缓慢，而且存在安全问题。他断言一个时代已经结束。“Flash不再是观看视频或消费任何网络内容的必要工具，”乔布斯写道。“Flash是在PC时代为PC和鼠标设计的。Flash对于Adobe来说是一项成功的业务，我们可以理解为什么他们想把它推广到个人电脑之外。但移动时代是低功耗设备、触控界面和开放网络标准的时代——所有这些都是Flash的不足之处。”2017年，Adobe宣布将在2020年底前停止开发和支持Flash Player。

乔布斯的一些批评，尤其是对Flash安全问题的批评都很到位。但总的来说，这位苹果首席执行官的举动是战术性的，目的是想鼓励人们为iOS创造原生游戏。索尔特说:“我的意思是，从市场营销的角度来看，很容易看出苹果为什么会做出这样的决定。”“这是苹果保持对软件和手机应用体验控制的好方法。”

斯莫尔说，不管原因是什么，Miniclip的用户已经开始停止使用Flash。他说:“从2008年到2009年，我们的用户人数开始减少。”“我们清楚这是因为他们着迷于智能手机。所以我们需要关注这些用户。”

iPhone 3G的推出，促使斯莫尔采取了行动。他表示:“在看到乔布斯带着iPhone 3G走上舞台并发布这款产品后的两周内，我们就开始探索将iPhone作为一个潜在平台，让我们推出Flash游戏的移动版内容。”Miniclip开始为苹果应用商店开发《怪物卡车赛》等游戏，这是他们从Flash游戏的成功转型。《怪物卡车赛》于2009年初上线后，立即成为销量第一的游戏，销量超过380万份。斯莫尔表示:“那是我们全押移动的时候。”“我们在Miniclip.com上积极交叉推广我们最受欢迎Flash游戏的移动版内容，这使得Miniclip成为2009至2010年访问iTunes流量排名前三的网站之一。”2000年，Miniclip 95%的收入来自网络。而到了2012年，其95%的收入来自移动业务。

斯莫尔的《霹雳八球》现在是西方市场最卖座的游戏之一，他将Flash的衰落比作家用录像带系统VHS：令人悲伤但却是必要。他说:“现在，我们每个月有2亿活跃用户——我们比以前要大得多。”“但我们今天在手机免费游戏中看到的一切，都是从Flash游戏的基础上开始的。这是手游产业的一部分，现在每年价值已经达到了700亿美元。”

后Flash时代的互联网看起来有所不同。索尔特解释说，Flash的衰落促成了一种美学的兴起，其是由智能手机规格和社交媒体发展所塑造的。智能手机规格要求开发人员更务实地考虑他们的设计理念，必须首先考虑什么样的内容在小屏幕上更为有效。索尔特说:“人们越来越重视以用户为中心的设计、可用性和可访问性，这在我们谈论老式网站时并不常见。”“如果你回头看看这些网站，你会发现其中不免让人揪心的痛苦元素和难以辨认的配色方案。现在的变化只是因为我们更多地考虑用户。”

第二个变化是Facebook的崛起。简单的早期设计剥夺了用户可能期望获得的控制和定制功能。“这种审美和一致性对所有社交媒体平台处理用户内容的方式产生了巨大的影响。我们得到了很多有趣的用户创建内容，但都被严格限制在社交媒体生态系统的模板中。”索尔特说，“它很实用，在很多设备和用途上都能很好地工作。”

盖伊则认为，互联网的设计目标也发生了广泛的变化。Flash设计师试图让观众沉浸其中，让他们兴奋：他们的目标是“模仿电视或电影体验”。“事实证明，Twitter是一个更有效吸引注意力的模式，”他解释道。关键是信息的冲击性，就像是金·卡戴珊的照片。人们想要那种冲击，而不是身临其境的体验。”

Newgrounds也已经多年没有使用Flash。2012年，在重新设计网站时，开发人员把Flash从门户网站上去掉了。但创始人富尔普哀叹失去了一个通用平台，互联网被分散到不同的生态系统中。他说:“如果你用Flash制作东西，它可以在每台电脑上的每个网页浏览器中运行。”“遗憾的是，他们没有更好地延续下去。”