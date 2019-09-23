腾讯控股拟持有控股Supercell财团51.2%股权，后者开发部落冲突等游戏

IT之家9月23日消息 今天，腾讯控股发布公告称拟透过其全资附属公司将其于财团Halti S.A.的可换股债券转换为财团股份并将其可投票股份权益由50%增加至51.2%。转换完成后，财团将成为公司的附属公司，而财团的财务业绩、资产及负债将并入集团的财务报表。

公司此次拟转换可换股债券及并入财团的财务业绩，能优化财团的融资费用，并反映公司对Supercell增长前景的信心。公司拟通过将财团发行的4000万美元可换股债券项下未偿还的全部本金及相关利息转换为财团股份，间接收购44000股财团股份。发行可换股债券是为Supercell收购事项提供部份融资。根据可换股债券的条款，公司可透过其全资附属公司于2019年10月19日随后10个营业日内任何时间将全部或部份可换股债券转换为每股1000美元的财团股份。

据悉，财团为于2016年6月成立的卢森堡股份有限公司，以Supercell收购事项为成立的唯一目的。财团目前代表由公司和其他共同投资者组成的财团间接持有Supercell 82.2%的权益。于公告日期，公司透过其全资附属公司间接持有财团的50%可投票股份权益。

Supercell为一间于芬兰注册成立的公司及移动游戏开发商，其研发的游戏在使用苹果iOS和谷歌Android操作系统的平板电脑和智能手机上运行。自2010年成立以来，Supercell已在市场推出五款主要游戏，分别为荒野乱斗、部落冲突、部落冲突：皇室战争、海岛奇兵及卡通农场。