从拟物设计到现代设计，小米金凡回顾MIUI变迁

IT之家9月24日消息 今日，小米在北京小米科技园篮球馆正式召开了小米5G新品发布会。发布会上，小米董事长兼CEO雷军发布了小米9 Pro及多款新品。

随后，小米MIUI体验总负责人金凡回顾了MIUI的变迁。小米MIUI系统9年拥有10个大版本，跨越了拟物设计与现代设计两个时代。

小米MIUI 1到MIUI 5是拟物设计时代，是为了让人们熟悉手机操作。

小米MIUI 6到MIUI 10是现代设计时代，是为了更高效的沟通。