华为Mate30系列国行将至，新机价格最受期待

IT之家9月24日消息 9月19日，华为在德国慕尼黑正式发布了新款旗舰Mate30系列，并已全面开启预售，而国行版Mate30系列发布会也将于9月26日举行，目前来看最值得期待的也就是华为Mate30系列的国行售价信息了。

配置方面：

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，两款手机均支持屏幕指纹解锁；华为Mate30搭载超感光徕卡三摄，华为Mate30 Pro搭载双4000万超感光徕卡电影四摄；首发EMUI10，拥有AI随心转屏等新功能加持；拥有星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色四种玻璃材质配色以及青山黛、丹霞橙两种素皮材质配色。

华为Mate30系列性能：麒麟990 5G芯片

说到性能就不得不谈一下，华为Mate30 Pro 5G所搭载的麒麟990 5G SoC，这是一枚拿下多项业内第一的处理器：业界首款7nm+EUV 5G SoC、业界首款5G NSA&SA SoC、业界首款16核Mali-G76 GPU、业界首款大-微核架构NPU等。

CPU方面，麒麟990 5G沿用2+2+4三挡能效架构，包括2个大核+2个中核+4个小核。其中麒麟990 5G的2个大核（基于Cortex-A76开发）频率为2.86GHz，2个中核（基于Cortex-A76开发）频率为2.36GHz，4个小核（Cortex-A55）频率是1.95GHz。与业界主流旗舰芯片相比，单核性能高10%，多核性能高9%。能效方面针对不同大小的核精细调校，大核能效优12%，中核能效优35%，小核能效优15%。

GPU方面，麒麟990 5G搭载16核Mali-G76 GPU，与业界主流旗舰芯片相比，图形处理性能高6%，能效优20%。麒麟990 5G还支持系统级Smart Cache分流，在重载游戏等大带宽场景下带宽较上一代最高可节省15%，功耗可降低12%。针对游戏场景，麒麟990 5G推出全新Kirin Gaming+ 2.0，作为全新升级的AI调频调度技术，该技术在CPU、DDR系统调频调度中全新引入GPU融合调度，并加入游戏关联线程优化技术，动态感知性能瓶颈，游戏体验更上一层楼。

AI性能方面，麒麟990 5G是首款采用华为自研达芬奇架构NPU的旗舰级芯片，创新设计NPU双大核+NPU微核计算架构，NPU大核展现卓越性能与能效，微核NPU实现超低功耗。麒麟990 5G的AI BenchMark跑分排行第一，是麒麟980的476%，与业界其他旗舰AI芯片相比，性能优势高达6倍，能效优势高达8倍。

华为Mate30系列影像力：双4000万超感光徕卡电影四摄

除了处理器硬件性能强悍，华为Mate30系列的影像力也不容忽视。华为Mate30 Pro这次使用了超感光徕卡电影四摄，包含双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦摄像头和3D深感摄像头。

视频录制方面，华为Mate30 Pro同样优秀：支持高达7680帧的超高速摄影，支持4K HDR+拍摄，以及双OIS防抖。除此之外Mate30 Pro还拥有4K超广角暗态延时摄影，其画质表现几乎是无懈可击。

华为Mate30系列智能交互：隔空操控

不仅硬件性能给力，华为Mate30系列还带来了诸如隔空操控等新奇功能。这项功能的实现完全要归功于华为Mate30系列的3D深感摄像头以及麒麟990系列强大的AI算力，华为Mate30系列的AI隔空操控功能可隔空识别用户的手势，用户无需接触屏幕便可以完成屏幕上下滚动与隔空抓取截屏的操作。

对于这一功能，华为官方放出了一个“边吃螃蟹边玩手机”的视频，让用户更直观地了解华为隔空操控的便利：视频中主人公无需触摸手机屏幕，隔空操作即可享受边吃螃蟹边玩手机的乐趣，这就是Mate30系列隔空操控的魅力。

此外，华为Mate30系列首发EMUI10，采用全新UX设计，支持深色模式，夜间查看对眼睛更加友好；支持多屏协同，实现跨系统协同操控，可双向拖拽，高效办公；支持AI信息保护，可智能识别机主信息，陌生人注视屏幕时隐藏消息内容，更好地保护隐私；支持AI随心转屏功能，可识别人脸观看屏幕的角度，智能转换横竖屏。

价格方面：

华为Mate30系列欧洲市场售价为：华为Mate30（8+128GB）售价799欧元，Mate 30 Pro（8+256GB）售价1099欧元，Mate30 Pro 5G（8+256GB）售价1199欧元，Mate30 RS保时捷设计（12+512GB）售价2095欧元。不过根据华为以往的定价策略来看，华为Mate30系列的国行售价会相对更低一些。

目前，华为Mate30系列已经在华为官方商城以及各大电商平台开启预订，而在9月26日，华为Mate30系列国内发布会也将在上海举行，届时也将公布国行版的售价，敬请期待。