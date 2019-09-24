苹果在中国投资的3座风电场投入运营，装机容量134MW

北京时间9月24日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司今日宣布，其“中国清洁能源基金”（China Clean Energy Fund）首批投资的三家中国风力发电场已投入运营，总装机容量134兆瓦。

去年7月，苹果联合了10家供应商在中国设立首个“中国清洁能源基金”。这10家供应商包括可成科技、仁宝电脑、康宁公司、金箭、捷普、立讯精密、和硕、索尔维、信维通信和纬创。

未来4年内，苹果将与这10家供应商共同向该基金投资近3亿美元，在中国投资和开发总计超过1千兆瓦的可再生能源，相当于近100万个家庭的用电量。

苹果今日宣布，首批获得该基金投资的三座风电场已投入运营。其中，两座风电场由协合新能源集团有限公司开发，每座风电场可生产48兆瓦的清洁能源（装机容量）。而另一座风电场由丰华能源投资集团有限公司开发，可生产38兆瓦的清洁能源。

苹果环境、政策和社会活动副总裁丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）称：“看到这些项目完工并开始提供清洁能源，我们感到非常兴奋。对于参与该基金的供应商，他们与我们一样致力于支持创新的能源解决方案，减少排放和应对气候变化，我们感到十分自豪。”

苹果还表示，已有16个国家的44家供应商承诺，使用100%的清洁能源为苹果的生产提供动力。到2020年，苹果及其供应商将在全球生产超过4千兆瓦的清洁能源。