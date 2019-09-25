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天秤币是否属于证券？美国证监会主席拒绝定性

2019-9-25 7:48:31来源：新浪科技作者：书聿责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间9月25日早间消息，美国证券交易委员会（SEC）负责人周二多次拒绝向国会专家小组透露，该机构是否将Facebook的天秤币作为其证券监管对象。

SEC主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）与其他SEC委员一起出现在众议院金融服务委员会面前，他说，虽然他尚未与Facebook讨论该公司的数字货币计划，但他有“开门”政策。

当被直接问到他是否相信天秤币会成为一种证券时，他说：“我不准备在这里做出这样的决定。”

总部位于瑞士的天秤币协会（Libra Association）是一个由Facebook和其他27个成员组成的非营利组织，他们今年6月宣布，计划在2020年推出并监督以货币储备为后盾的数字货币天秤币。

克莱顿的上述评论正值天秤币面临全球各地监管机构施加的压力时。法国和德国已承诺阻止天秤币在欧洲开展业务，并转而开发一种公共加密货币。

克莱顿可能会在天秤币的潜在监管方面发挥关键作用。他此前还曾警告说，发行类似货币已构成必须受到监管的证券发行行为。

Facebook表示，该产品旨在使在线支付（尤其是跨地域支付）更便宜、更容易。天秤币高管表示，他们致力于在发布前解决所有监管问题。

克莱顿周二强调，使用这种货币必须遵守现行法规。他还补充说，他对可能逃避这些规则的潜在数字资产怀有疑问。

“加密资产虽然有好处。。。但可能会带来很大的风险，尤其是在形式上与证券相同或与货币相同或与支付系统相同，但却没有给以同样的监管时候。”他说。

共和党委员海斯特·皮尔斯（Hester Peirce）对加密货币的看法更为乐观，他说：“我希望我们对代币的使用更具前瞻性”，这些代币是可以通过数字化方式购买的服务或服务单位。

“我希望我们能够努力创建某种安全港。”皮尔斯补充说。

周二的听证会是国会专家小组自SEC委员及其主席2007年提供全面补充证词以来，首次针对该机构监督职责举行听证会。

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关键词：天秤币美国证券

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