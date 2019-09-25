UWP应用自动重启，微软Windows 10 20H1预览版18990更新内容大全

IT之家9月25日消息 微软今天推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18990系统更新，Windows 10 20H1此前已经曝光了正式版的命名名称：2020 Windows 10更新五月版。

本次更新带来了UWP应用自动重启功能，Windows Subsystem for Linux (WSL) 改进，Xbox Game Bar游戏栏更新、从云端重置你的PC等。

下面是Windows 10 Build 18990更新内容：

UWP应用启用自动重启

上个月，微软引入了一个新的单独设置，用于控制在重新登录Windows时，是否重新启动先前登录会话中注册的桌面应用程序。在最新的预览版本中，除了注册的桌面应用程序之外，当你选择此设置时，大多数打开的UWP应用程序现在也会自动重新启动。为减少登录时间，UWP应用在挂起状态下以最小的方式重新启动，从而为Windows和其他应用提供了更多的启动资源。

尝试一下：

转到“设置”>“帐户”>“登录”选项，然后打开“重新启动应用程序”下的“退出时自动保存可重新启动的应用程序，并在登录后重新启动它们”。

启动一个或多个UWP应用，例如反馈中心。

退出，然后重新登录Windows。

已启动的UWP应用（例如反馈中心）应使用任务栏按钮最小化重新启动。

Windows Linux子系统（WSL）改进

改进了\\wsl$目录列表的性能

[WSL2]注入了额外的启动熵[Github Issue 4461]

[WSL2]修复了使用su / sudo 命令时Windows互操作的问题[Github issue 4465]

内测人员的其他更新

Xbox游戏栏更新

微软将开始推出FPS计数器和成就叠加图。该更新将通过Microsoft Store进行。只需将焦点放在你喜欢的游戏上，然后按WIN + G即可开始。

注意：你可能必须通过Xbox Insider Hub应用程序（在Insider Content下）接收Game Bar更新，通过Microsoft Store以查看此更新。

从云端重置你的PC

这是Windows 10 20H1随附的新功能，该功能使你可以使用云重置PC。

PC的常规更改、改进和修复

解决右键单击“文件资源管理器”的搜索框不会显示可用于粘贴剪贴板内容的上下文菜单的问题。

将文件资源管理器中搜索框的默认宽度更新为更大。

修复了影响操作中心可靠性的问题。

修复了导致从网络弹出窗口连接到某些虚拟专用网络时，有时不显示凭据提示的问题，因此它显示“正在连接”但从未完成连接。

修复了不同DPI级别的放大镜错误。

修复了无法使用Alt + F4键盘快捷键关闭放大镜UI界面的问题。

修复了从镜头模式切换到停靠模式后，放大镜窗口有时会变黑的问题。

修复了使用俄语显示语言时导致放大镜无法工作的问题。

已经知晓放大镜中“从这里读取”的工作方式。

提高了放大镜阅读突出显示矩形的可读性。

在放大镜镜头模式下，改善了阅读效果。

修复了即使启用该设置，有时也不会出现文本光标指示符的问题。

使文本光标指示器的形状更加清晰和美观。

修复了“讲述人”中的一个问题，该问题中使用键盘命令更改语音速率会使用旧速率说出新速率。

修复了讲述人的空白声音。

改善了讲述人的自动对话阅读体验。

现在，在进入列表视图时允许使用表导航热键，以允许在使用“讲述人”时跨列浏览。

通过允许tab和shift-tab围绕对话框控件循环，改进了“讲述人”的“页面摘要”对话框。

讲述人将不再阅读来自非重点Chrome网页的通知。

讲述人现在可阅读旧式颜色选择器控件中“ thumb”的当前值。

讲述人现在可以在iTunes中正确显示链接和播放按钮。

改善了讲述人在Chrome和Firefox中的阅读体验。某些页面可能导致讲述人循环回上一内容。

现在，当某些XAML控件被展开时，讲述人可正确更新附加的盲文显示器。

在简体中文和繁体中文IME的任务栏上共享有关输入模式切换器设计，对图标字形过大且模糊的反馈意见进行了调整。

解决了新版本的简体中文IME无法输入“通用标准汉字”字典中的某些汉字的问题。

修复了以下问题：即使使用新版本的简体中文IME启用“在中文输入模式下使用英文标点符号”时，切换到英文输入模式并返回中文输入模式时，标点符号也将变为中文标点符号的问题。

解决了有时不会出现新版本简体中文IME候选窗口的问题。

修复了新版本中繁体中文Bopomofo IME无法在触摸键盘上显示候选词或下一词候选词的问题。

解决了即在使用某些游戏时，使用Enter键无法提交使用新版繁体中文输入法输入的字符的问题。

解决了以下问题：使用新版本的日语IME，繁体中文IME或朝鲜语IME时，传统语言栏不显示IME模式图标的问题。

解决了即通过Henkan键，新版本的日语IME不会重新转换从其他位置粘贴的单词。

已知问题